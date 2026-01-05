Commerce extérieur: baisse des prix à l’importation au T3-2025

Alertes
Les indices des valeurs unitaires à l’importation ont reculé de 5,8% et ceux à l’exportation ont augmenté de 0,4% durant le troisième trimestre de 2025, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Le repli des indices des valeurs unitaires à l’importation résulte principalement de la baisse des valeurs unitaires des «produits finis d’équipement industriel» et des «demi-produits» de 8,7%, de l’«énergie et lubrifiants» de 11,6%, des «produits finis de consommation» de 3,1%, de l’«alimentation, boissons et tabacs» de 3,8% et des «produits bruts d’origine animale et végétale» de 2,3%, explique le HCP dans une note d’information relative aux indices du commerce extérieur (ICE) au T3-2025.

La hausse des indices des valeurs unitaires à l’exportation est attribuable essentiellement à l’augmentation des valeurs unitaires des «demi-produits» de 10,7% et des «produits bruts d’origine minérale» de 4,1%, relève la même source.

Les indices des valeurs moyennes des «produits finis d’équipement industriel», des «produits finis de consommation», de l’«alimentation, boissons et tabacs», de l’«énergie et lubrifiants» et des «produits bruts d’origine animale et végétale» ont, quant à eux, baissé respectivement de 4,2%, 1,6%, 3%, 22,3% et 17,3%, atténuant ainsi la hausse de l’indice global des exportations.

