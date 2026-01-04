Alertes
Météorologie

Intempéries: 120 mm enregistrés dans la commune d'Imouzzer Ida Outanane

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP
Image d'illustration

Le commune rurale d’Imouzzer, dans la préfecture d’Agadir Ida Outanane, a enregistré des précipitations exceptionnelles ayant atteint 120 mm au cours des dernières 24 heures, En effet, la DGM a émis un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge faisant état de fortes pluies parfois orageuses (80 à 100 mm) dans plusieurs provinces du Royaume.

Les autorités locales ont sonné la mobilisation sur le terrain pour atténuer les effets des perturbations météorologiques. Des équipes techniques et opérationnelles, ainsi que d’importants moyens logistiques, sont déployés pour évacuer les eaux pluviales et garantir la continuité des services essentiels et la sécurité des populations et leurs biens.

Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie :

– Imouzzer Ida Outanane : 120

– Taroudant : 88

– Tanger : 40

– Khouribga : 33

– Oulmès : 32

– Safi, Assilah, Fnideq et Chefchaouen : 31

– Kasba Tadla : 30

– Beni Mellal : 24

– Tanger Port et El Jadida : 23

– Kénitra et Berrechid : 21

– Ifrane et Khémisset : 19

– Settat, Sidi Bennour, M’rirt et Nouaceur : 18

– Agadir et Essaouira : 16

– M’diq : 15

– Youssoufia : 13

– Larache et Bouarfa : 12

– Benslimane, Martil, Ksar El-Kébir et Sidi Kacem : 10

– Ouarzazate, Tit Mellil, Casablanca et Inezgane : 9

– Tétouan et Sidi Ifni: 8

– Rabat, Mohammedia et Meknès : 6

– Salé et Tiznit : 5

– Guelmim et Fès : 4

– Sidi Slimane et Errachidia : 3

– Taza et Sefrou : 2

– Zagora et Benguerir : 1.

