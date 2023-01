Alerte météo. Fortes chutes de neige à Ifrane et région [Vidéo]

La ville d’Ifrane, capitale de la neige au Maroc, s’est vêtue de blanc avec de gros risques principalement pour les touristes nationaux et étrangers, des tempêtes de neige étant prévues par la Direction de météorologie nationale. Les autorités locales et les services de protection civile se sont ainsi mis en état d’alerte.

Face aux chutes de neige devenues de plus en fortes sur la ville et surtout dans les régions montagneuses, notamment à la station Michlifen, les autorités locales se sont précipitées à lancer des appels directs d’évacuer les zones montagneuses, voire la ville pour les visiteurs et non résidents d’Ifrane.