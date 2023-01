Quoi qu’il en coûte vs ceux qui s’en ‘’foutent’’ !

En lisant ici et là des discours imprévisibles et ineptes mais qui ont leurs adeptes, ceux d’un voisin qui nous colle ‘’au trognon’’ et qui ne s’occupe jamais de ses oignons mais de ceux des autres, et des discours un tant soit peu plus sensés de cet autre voisin qui a sorti lui du pognon sans compter, voisin dont nous sépare l’Espagne et quelques 14 km d’une belle mer Méditerranée qui abrite notre joyau portuaire TANGER MED, lequel (entre parenthèses), n’est pas pour plaire à ces deux voisins, j’ ai relevé un point commun à ces deux voisins… UN FAMEUX QUOI QU’IL EN COUTE !

Nos deux voisins ont pris tous les deux cet engagement mais à la seule et grande différence que pour celui qui ne s’occupe pas de ses oignons, ça ne sert pas le peuple mais cette cause, son cauchemar, pour raison de principe et dont il fait un pacte qui n’est que diversion et sensation vs inaction et dégradation, là où l’autre l’aura décidé pour protéger son peuple de l’impact des crises, en lui distribuant du pognon vs instabilité sociale et déflagration ! Donc nous avons deux voisins, par ailleurs très copains, bien plus par nécessité que par volonté, dans le quoi qu’il en coûte, l’un pour affirmer clairement qu’il ne lâchera pas le Sahara, NOTRE SAHARA, quel qu’en soit le prix, pour miner encore plus une situation qu’il ne cesse de complexifier sans jamais faire ‘’tilt’ mais sans cesse ‘’pschitt’’, et l’autre pour déminer une situation à hauts risques, ne lésinant aucunement sur les moyens pour calmer du plus jeune au doyen.