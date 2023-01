A VOS CAS !

Eux veulent devenir avocats, moi je vais me faire l’avocat du diable ! Un diable qui, contrairement à tout ce qui se dit, se joue, se trame, réagit la mort dans l’âme, pour ‘’résonner’’ faute de raisonner tout un respectable ’’bataillon’’ qui aurait mieux à faire que ces batailles judiciaires et positions contestataires. Au passage il est vrai que c’est un exercice dans la droite ligne d’une profession qui l’obnubile, mais juste que là il se trompe d’adversaire dans sa défense. L’adversaire n’aura pas été cette séquence ubuesque et offense à tout bon sens qui fédère ici et divise là, mais bien un choix, celui d’une orientation ‘’académique’’ qui, je l’avoue, m’intrigue quand on sait l’image, bien à regret, dont souffre trop souvent cette profession qui, à tort, lui arrive de faire sensation par de nombreuses rumeurs ou des réalités que l’on ne peut certes que peu contester mais fortement dénoncer !

Demain ‘’ce bataillon’’ ne viendra-t-il pas grossir le rang d’une profession prolifique, avec un bien petit nombre qui a pignon sur rue et qui sait qu’il domine, dans le monde des affaires notamment, ne laissant à la grande majorité que ces affaires de brouilles et d’embrouilles. Pot de terre contre pot de fer… sans commentaire !

En avocat du diable, loin de moi toute idée de cautionner le trafic d’influence et inégalité des chances, mais à vos cas mesdames et messieurs les candidats, je dirai que notre Maroc, dans son formidable développement, regarde ailleurs, là où demain sera et est déjà ! Dans le développement durable, les énergies renouvelables et les nouvelles technologies, la valorisation de l’eau et de toutes les ressources naturelles dont notre pays regorge, l’agriculture, l’industrie et les services intelligents, la recherche, le faire-valoir et le savoir.

Le savoir, on y est ! Le Maroc de demain c’est avant tout le nouveau savoir, avec tous ces nouveaux métiers qui lui permettront de se positionner dans tous ces secteurs sans avoir à aller les chercher ailleurs ! Le Maroc aura toujours besoin de futurs bons avocats qui, d’ailleurs, devront ‘’s’acclimater’’ au nouveau monde, à ses paradigmes et leurs complexités, mais le besoin immédiat de notre pays c’est de l’inscrire dans cet avenir des sciences de la performance et de l’exigence, en formant et en réformant un mindset qui gagnerait à s’éloigner de choix par prescription ou par mimétisme, certaines fois par facilité ou fatalité.

Et pour finir, à vos cas, à nos cas tous, entre l’instant magique d’un coach, notre extraordinaire ‘’ras l’avocat’’ et l’instant tragique de ceux qui ont raté le coche, nos ‘’ryouss voulant devenir avocats’’, interrogeons-nous donc sur ce qui fait la différence…Et merci de choisir le Maroc en devenir, que l’on aime et qui nous fait plaisir et pas celui qui donne… à en rire!