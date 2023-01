Le turc LC Waikiki dépasse un milliard de dirhams de vente au Maroc

Lire aussi | Nezha Hayat : «Le marché des capitaux joue un rôle important pour accompagner la relance économique»

Il faut dire que la marque de moyenne gamme, qui habille les gens selon la devise «Tout le monde mérite de bien s’habiller», a réalisé un rallye d’extension de son réseau de points de vente dans notre pays avec un rythme d’ouverture de plus de trois magasins par an. Aujourd’hui, il dépasse les quarante magasins implantés un peu partout au Maroc (y compris les provinces du sud avec une ouverture à Laâyoune en 2020). Le groupe turc se positionne là encore, dans le top 5 des retailers d’habillement par enseigne en nombre de magasins ouverts et ce, derrière le marocain Folly Fashion qui, lui, revendique près de 100 points de vente pour son enseigne Marwa et d’autres marques internationales comme le français Celio ou l’autre turc De Facto.

Il faut dire que la maison mère de LC WAIKIKI Retail MA a mis le paquet sur le Maroc en investissant plusieurs centaines de millions de dirhams en une décennie. Ce qui érige notre pays parmi les implantations étrangères les plus dynamiques de l’enseigne qui emploie plus de 54.000 salariés à travers le monde pour un chiffre d’affaires consolidé 2022 attendu de près de 60 milliards de lires turques (près de 32 milliards de dirhams), soit une croissance de 73% par rapport à l’année 2021.

Poursuivant sa stratégie marketing offensive, l’enseigne turc vient d’ouvrir un magasin à Beni Mellal. « Notre priorité est d’être plus proches de nos clients où qu’ils veuillent nous trouver, avec la même vision que nous avons réalisé la 46ème ouverture dans la 22ème ville et rassurer le leadership de notre présence de marque », affirme le Country Manager Morocco & Ghana chez LC Waikiki, Aziddin Zidi en saluant les efforts de son équipe qui a contribué à la concrétisation de ce « rêve ».