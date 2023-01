Les États-Unis projettent de construire une base militaro-industrielle au Maroc

Dans le cadre de la nouvelle stratégie militaire mondiale des Etats Uni, le Président américain Joe Biden a chargé le secrétaire à la Défense Lloyd Austin de préparer un plan d’urgence pour établir une base industrielle militaire américaine au Royaume du Maroc, rapporte le New York Daily News.

Le plan d’urgence de la Défense US a été proposé lors d’une réunion de haut niveau fin décembre où Biden et Austin ont discuté de la nouvelle stratégie militaire mondiale des États-Unis. Le Président américain a appelé le Pentagone à faciliter les aspects logistiques et juridiques des investissements de l’industrie de défense américaine au Maroc. Le renforcement du rôle moteur de Rabat dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que son intégration dans l’équation militaire internationale, passeront par le développement de ses capacités techniques militaires.

Selon des sources médiatiques aux États-Unis, avant sa rencontre avec Austin, Biden a reçu un rapport détaillé du directeur de la CIA, William Burns, sur l’expansion de l’influence de la Russie en Afrique, notamment au Zimbabwe, au Soudan, en République centrafricaine, en Algérie et dans les pays du Sahel et du Sahara.

Le rapport de la CIA indique que la Russie non seulement soutient fermement le régime algérien militairement et politiquement, mais discute également de la mise en place d’une grande base logistique qui lui donnerait un débouché important vers les pays situés au sud du désert du Sahara. « Cela », a déclaré l’agence, « menacera les intérêts de Washington et de ses alliés dans la région ».