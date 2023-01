Câblage sous-marin. Orange Maroc renforce la connectivité avec l’Europe

L’opérateur télécom marocain vient de conclure une convention avec Medusa Submarine Cable System dans la perspective de garantir une interconnexion sécurisée entre l’Europe et le Maroc. Long de 1.400 km, ce câble reliera Marseille à Nador, précise Orange Maroc dans un communiqué. Il sera prêt à l’horizon 2024-2025.

Orange Maroc poursuit son engagement dans l’accompagnement de la transition numérique du Royaume. Il vient d’investir dans de nouvelles infrastructures d’accueil de câbles sous-marins dans la région de Nador à travers sa participation au projet Medusa, le plus long système de câbles sous-marins de la mer Méditerranée. Ce système d’interconnexion sécurisée reliera les pays de l’Afrique et du Sud de l’Europe. L’opérateur renforce ainsi son réseau déjà connecté à l’Europe via quatre câbles sous-marins qui offrent un réseau haut débit significatif ainsi qu’une qualité de service garantie.