Mondial 2022. Epopée des Lions de l’Atlas : l’Anglais qui a apporté sa pierre à l’édifice

« Le football, en général, est assez chaotique. Ce qu’on fait c’est juste donner un sens à ce chaos, en essayant de saisir des détails dont on peut tirer parti », a déclaré Kingston à BBC Sport. Le technicien anglais cite un exemple de ses huit années à Liverpool. C’est quelque chose qu’un des joueurs a fait. Pas Mohamed Salah, Sadio Mane ou Roberto Firmino. Mais, le moins connu Oakley Cannonier. Ce jeune joueur évolue désormais dans l’équipe des moins de 21 ans de Liverpool mais, le 7 mai 2019, alors qu’il venait d’avoir 15 ans, il était ramasseur de balles. « Après notre défaite 3-0 contre Barcelone au camp Nou lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions malgré notre domination », se souvient Kingston. « Les ramasseurs de balles à Munich, lors de notre dernier match des 8è de finale contre le Bayern que nous avions éliminé deux mois auparavant nous ont inspirés par leur manière de remettre le ballon en jeu si rapidement. Nous saurons après que c’était une tactique délibérée ; ils jouaient à un rythme rapide pour nous empêcher d’avoir la chance de les presser. « A Barcelone, c’était le contraire, les ramasseurs de balles étaient super lents. Un tir à côté du but prenait une minute, un coup franc prenait 30 à 45 secondes. Nous avons alors réuni nos ramasseurs de balles. Nous leur avons dit qu’ils étaient le 12e homme, qu’ils ne regardaient pas le match, mais qu’ils y étaient. » À la 79e minute, alors que Liverpool menait 3-0 et à égalité, Cannonier a saisi sa chance de jouer un rôle. Un ballon botté en touche passa tout près de lui. Mais au lieu de ramener le ballon, il a immédiatement lancé une balle de rechange, déjà entre ses mains, à Alexander-Arnold pour le coup de pied arrêté. Les défenseurs barcelonais, habitués à un rythme plus lent, manquent de concentration. La réaction rapide du ramasseur de balles a contribué à prendre de court les Espagnols, et Liverpool maqua le but salvateur.

Le directeur de l’analyse des performances de l’équipe nationale du Maroc Harrison Kingston ne dispose pas de baguette magique ni de code secret pour gagner un match. Quelle que soit la quantité de données et d’intelligence qu’il note sur son laptop, il n’en sortira jamais de livre de jeu infaillible. Lui n’est pas Aladin et son ordinateur n’est pas la lampe magique non plus. Mais il a l’oeil ; la stratégie contre le géant Courtois des deux côtés, c’était lui.

C’est peut-être une théorie justifiée. « En fin de compte, ce sont les joueurs qui s’attribuent tout le mérite. Ils prennent la décision sur le terrain et saisissent ce moment », déclare Kingston. « Si [ce but] aurait été atteint sans notre intervention, on ne sait jamais, mais on aime penser que peut-être nous avons planté cette graine et joué un petit rôle dans un moment historique. »

Au mois de novembre dernier, alors qu’il étudiait les prochains adversaires de l’équipe marocaine dans son rôle actuel, Kingston pensait qu’il pouvait détecter un autre détail qui pourrait devenir quelque chose d’important. Les collègues analystes de Kingston Mousa El Habchi et Nabil Haiz l’ont rejoint autour de l’écran, ainsi que l’entraîneur des gardiens marocains Omar Harrak. Les quatre hommes ont regardé, pointant du doigt et discutant de ce qu’ils ont vu. Et ils ont finalement eu clair en tête un plan de riposte.

Le football et le changement : deux constantes dans la vie de Kingston

Né dans un hôpital militaire britannique à Berlin, il déménage depuis. Son père a changé de station en Irlande du Nord avant de déménager dans le nord-est de l’Angleterre et une base à l’extérieur de Newcastle. Sa famille s’est finalement installée dans le Somerset, avant que Kingston ne se dirige vers l’ouest pour étudier le coaching sportif et le développement à l’université de Cardiff. Son parcours scolaire a été complété par une carrière de footballeur semi-professionnel jouant pour Bridgend, mais il était réaliste. Ses chances de réussir en tant que joueur étaient minimes. Sans cette expérience, un poste de haut niveau en tant qu’entraîneur était également peu probable.

Lire aussi | Le Washington Post : « Chouchou de la Coupe du monde, le Maroc passe en demi-finale ! »

Alors qu’il se demandait quelle direction prendre, par chance, une autre route vers l’élite s’ouvrit. Cardiff City, dans le championnat et dirigé par Dave Jones, construisait son département d’analyse vidéo. Ils ont demandé si l’un des étudiants locaux accepterait une partie du travail. Kingston, dans la dernière année de ses études, s’est porté volontaire. Sa lecture des modèles, des forces et des vulnérabilités de Cardiff était suffisamment pointue pour percer dans une industrie en pleine croissance. Il a obtenu un stage avec les Bluebirds, mais il a aussi continué à bouger. D’abord à Tottenham, puis à Burnley, où il a travaillé sous Eddie Howe en tant que chef de l’analyse.

Après un peu plus d’un an, il a été embauché par le nouveau manager de Liverpool Brendan Rodgers et est resté en place lorsque Rodgers a été remplacé par Klopp en 2015. « Brendan et Jurgen ont vraiment adopté l’analyse », a déclaré Kingston à propos de son séjour à Liverpool, où le calendrier surtout avec Jurgen était trop chargé.

« Cela signifiait qu’il y avait une immense quantité de travail vidéo, car il n’y avait pas le temps de faire des choses sur le terrain. » Loin d’être un palliatif, l’analyse vidéo est désormais un élément permanent à Liverpool, dans toute la Premier League et dans le monde du football. Puis vint la grande décision de Kingston : quitter Liverpool pour le Maroc. Le corner rapide d’Alexander-Arnold contre Barcelone avait été suivi d’une victoire en finale de la Ligue des champions, d’un succès en Super Coupe d’Europe et en Coupe du monde des clubs, ainsi que d’un titre de Premier League tant recherché pour le club. Ce fut une série de succès à la hauteur des jours de gloire des décennies passées. Mais, après huit années réussies à Anfield, Kingston ne voulait pas caler.

« Le Maroc c’est un pays qui prend le football au sérieux »

De l’aveu même de Kingston, le Maroc « n’était pas nécessairement le premier endroit sur la carte auquel je pensais ». On lui a fait visiter le complexe de football Mohammed VI – et il a été immédiatement époustouflé. Ouvert en 2019, c’est un projet phare du roi du Maroc Mohammed VI. « Il n’a jamais vu une structure sportive pareille », dit Kingston. « C’est comme un village de football, il y a huit terrains, une salle couverte, un stade de futsal, des hôtels, des centres médicaux, des gymnases – tout est sur place. » Le transfert de l’aéroport au complexe de Rabat, qui sert de siège à toutes les équipes nationales du Maroc, a également laissé une impression durable. « Ce n’est qu’à quelques minutes en voiture, mais nous avons dû voir 10 terrains de football et ils étaient tous pleins », se souvient Kingston. « Le climat aide, vous pouvez jouer au football toute l’année, mais tout le monde est fou de football.

Lire aussi | Les détails de l’accord signé entre l’ONMT et EasyJet Group

Les matchs étaient le football en cage, le football de rue, les matchs à cinq, six, sept et tout le monde de huit à 80 ans. « C’est un pays qui prend le football au sérieux. Grâce au travail du président de la Fédération marocaine de football et de tous ceux qui m’ont précédé, tout était là pour me faire prendre conscience de l’ampleur de l’opportunité. » Au mondial du Qatar, le Maroc se trouve dans un groupe composé de la Croatie, vice-championne de 2018, et de la Belgique, deuxième équipe mondiale [et du Canada équipe évoluant et très ambitieuse, ndlr]. La nomination de Walid Regragui, qui a représenté le Maroc à l’époque où il était joueur et qui avait mené le Wydad Casablanca à remporter le titre de la Ligue des champions d’Afrique, a résolument tourné dans le bon sens. Regragui n’a pas perdu de temps.

Tactiquement, Kingston a été amené à des appels Zoom sur lesquels la vision du nouveau manager a été expliquée à différentes parties individuelles de l’équipe, bien avant leur arrivée à son premier camp d’entraînement. Collectivement, Regragui a travaillé à la création d’une équipe très organisée et compacte sans le ballon, mais avait la liberté de montrer la qualité individuelle en possession. Mais Kingston a également vu comment Regragui travaillait sur quelque chose de moins tangible et, peut-être, de plus important : Quatorze des 26 joueurs du Maroc sont nés à l’étranger. Une équipe représentant une nation africaine déjà cosmopolite, devait également combiner des influences et des cultures de toute l’Europe. Regragui, qui est né en France, a joué en Espagne et a entraîné au Moyen-Orient, était l’homme parfait pour transformer un problème potentiel en une arme puissante. « Individuellement, le talent était là et les joueurs jouent au plus haut niveau, mais le défi était de le rassembler collectivement », explique Kingston.

Lire aussi | Entrepreneuriat. Deux jeunes marocaines récompensées à Bruxelles

« La plus grande chose que l’entraîneur ait faite a été de puiser dans l’esprit du footballeur marocain. « Il est particulièrement bien placé pour cela. Il comprend les deux côtés de la médaille – le style de vie européen et les valeurs culturelles marocaines. Il était vraiment intelligent du côté psychologique des joueurs. « Avant le match contre la Belgique, il a présenté une carte du monde lors d’une réunion d’équipe, montrant d’où tout le monde – joueurs et entraîneurs – venait, avec des flèches revenant au Maroc. Walid a souligné que nous nous réunissions dans un style et une identité marocains. « C’était quelque chose d’unique, quelque chose que nous avions que les autres équipes n’avaient pas – pouvoir puiser dans ces différentes formations de football et les rassembler sous une même philosophie.

Le point faible du meilleur gardien au monde détecté

« Le Maroc a également mis l’accent sur les coups de pied arrêtés ». Alors que Kingston et son équipe d’analystes se concentraient sur les balles arrêtées pour le Qatar, ils ont vu quelque chose qui pourrait les aider en attaque plutôt qu’en défense. « Thibaut Courtois est un gardien de classe mondiale », déclare rapidement Kingston. « Je ne dis pas qu’il y a 100 points faibles dans son jeu. « Mais nous avons regardé son positionnement. Il se tient un peu plus en retrait vers son deuxième poste, ce qu’il fait parce qu’il est doué pour le faire. C’est un grand gars, il veut venir réclamer des choses et être actif. « En tant qu’équipe, nous avons parlé collectivement et avons décidé qu’il y avait définitivement une opportunité d’exploiter quelque chose. » L’entraîneur a accepté. Après une réunion générale, Kingston et son équipe ont pris à part les spécialistes marocains des coups de pied arrêtés, déverrouillé un iPad et montré ce qu’ils ont vu. Quelques jours plus tard, le monde l’a vu aussi. Deux fois dans le match contre la Belgique, Courtois s’est fait surprendre par des coups francs dirigés vers son premier poteau. À la première occasion, le tir de Ziyech de l’extérieur a trouvé le filet, mais le but a été exclu pour un hors-jeu marginal. Le deuxième, il n’y a pas eu de sursis. Courtois s’est précipité et a obtenu un gant à l’effort fouetté d’Abdelhamid Sabiri, mais n’a pas pu le retenir.

C’était le premier but d’une victoire 2-0 pour les Lions de l’Atlas, les mettant sur la bonne voie pour les huitièmes de finale. « C’était un peu un tournant pour nous dans le tournoi », a déclaré Kingston. Le Maroc a célébré ce premier but avec une démonstration de sa foi musulmane, s’inclinant prosterné (sujud) devant ses supporters en liesse. Au fur et à mesure que la course de l’équipe prenait de l’ampleur, grâce à des victoires contre le Canada, l’Espagne et le Portugal, leurs valeurs – non seulement en tant que première nation africaine à se qualifier pour les demi-finales, mais aussi en tant que premier pays à majorité musulmane à atteindre le dernier carré de la plus grande compétition du football mondial. Des passages du Coran ont été récités lors de rassemblements avant coup d‘envoi, des mères fières ont dansé avec leurs fils, des drapeaux palestiniens ont été drapés sur les épaules après les matchs. « Cette opportunité était quelque chose que nous avons utilisé pour motiver les joueurs », ajoute Kingston. « Parfois, vous pouvez être tellement concentré que vous ne voyez pas la situation dans son ensemble.

Lire aussi | Finance climatique. Le Maroc en tête des pays du Maghreb en matière de réglementation [Rapport]

« La foi, la religion et la culture sont extrêmement influentes dans toute l’équipe, en termes de croyance et d’unité qu’elles apportent. » Kingston l’a vu de près, loin des caméras. L’équipe arriverait dans les stades deux heures avant le coup d’envoi – bien avant leurs adversaires – pour laisser le temps aux prières dans le vestiaire. Les jours de congé, le personnel et les joueurs se liaient lors de voyages à la mosquée. Il sentait la différence dans les moments de contemplation, mais aussi dans les moments de fête. « La différence avec un vestiaire de Premier League – où vous pouvez avoir 20 nationalités différentes – est que la plupart de ces chansons et valeurs culturelles sont toutes les mêmes », ajoute Kingston. « Ils ont tous grandi avec eux et les Marocains savent faire la fête, danser et chanter dans les vestiaires et continuer dans le bus. « C’est une très belle chose à voir et à laquelle participer. « Il y a cette photo avec Jose Mourinho, quand il est à Tottenham, et tous les joueurs regardent leur téléphone après une victoire. « Ils venaient d’avoir un résultat incroyable et tout ce qu’ils voulaient faire, c’était le dire aux gens sur Instagram, SMS et WhatsApp. « Le Maroc était différent, tout le monde voulait vraiment célébrer et en profiter ».

Après le tournoi, Kingston est retourné à Rabat, où l’ampleur de ce que l’équipe avait accompli lui a été reflétée lors d’un défilé de bus à travers la capitale. « Vous voyez l’émotion sur le visage des gens, ils sont à 10 pieds et ils crient et hurlent, lancent des choses, des fusées éclairantes se déclenchent », se souvient Kingston. « C’était fantastique d’avoir cette perspective parce que mon sentiment dominant après la défaite en demi-finale contre la France était la déception. Je sentais qu’il y avait au moins un pas de plus que nous pouvions faire. » Le Maroc a perdu 2-0 contre la France et a ensuite été battu 2-1 par la Croatie lors match de classement. « Peut-être que j’étais un peu gourmand, mais j’ai vraiment senti qu’il y avait un moment où nous aurions pu dépasser la France », admet Kingston.

Lire aussi | Soutien à l’investissement. Le dispositif d’incitation se précise

« En fin de compte, cependant, nous sommes plus qu’heureux de la façon dont nous avons terminé un tournoi fantastique et voir le public marocain sortir en grand nombre à Rabat restera à jamais gravé dans ma mémoire. » Le roi, qui était descendu dans la rue pour célébrer la victoire de son pays en quart de finale contre l’Espagne, a décerné des médailles aux joueurs… » Grâce à Kingston, l’Angleterre peut revendiquer une petite part dans la course, mais le Maroc fera toujours partie de lui aussi. « La prochaine pour nous, c’est la Coupe d’Afrique des Nations en janvier 2024, et la Coupe du monde féminine en été », dit-il, impatient une fois de plus. « Nous aurons une pression différente maintenant dans la Coupe d’Afrique des Nations. En finissant quatrième à la Coupe du monde, il y aura une attente différente en termes de comment nous faisons et aussi comment nous performons parce que nous ne serons pas nécessairement des outsiders. « Inshallah [si Allah le veut, ndlr], nous nous qualifirons et ensuite nousirons au tournoi pour essayer de marquer plus d’histoire. »