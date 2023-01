Parlement. Le projet de loi sur le contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques approuvé en commission

La Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a approuvé, le 27 janvier, le projet de loi n° 54.22 complétant et modifiant la loi n° 69.00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprises publiques et autres organismes.

La commission a voté à l’unanimité les amendements contenus dans les articles 1 et 3, soumis par le gouvernement, et qui portent sur les expressions « collectivités territoriales » et « établissements publics », tandis que le reste des amendements déposés par les groupes parlementaires ont été retirés. A cet égard, Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget, a précisé que ces deux amendements ont été élaborés conformément aux dispositions de la constitution et des lois réglementaires relatives aux régions, préfectures, provinces et collectivités territoriales, et dans le cadre de l’uniformisation des concepts.