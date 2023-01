Stock de produits pétroliers : juste de quoi couvrir un mois

L’état du stock des matières énergétiques de base est inquiétant. La capacité de stockage disponible ne dépasse pas 1,9 million de mètres cubes de produits pétroliers liquides et environ un demi-million de mètres cubes de gaz de pétrole liquéfiés.

C’est une déclaration alarmante que la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Ben Ali a faite, mardi, au sujet de l’état des stockes de produits pétroliers au Maroc. Elle a souligné que le stock de produits pétroliers a atteint plus de 30 jours de consommation nationale, selon les dernières données. Et de noter que son Département œuvre pour l’accélération de tous les projets, notamment dans le secteur privé, pour développer des capacités de stockage supplémentaires pour le stockage des matières pétrolières, qui atteindront plus d’un demi-million de mètres cubes, soit environ 13 jours supplémentaires, avec un investissement financier d’environ 2 milliards de dirhams à l’horizon 2023.