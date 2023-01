Mohamed Sadiki : « Plus de 750.000 hectares sont équipés d’installations d’irrigation économes en eau »

Dans une allocution lue en son nom par le Secrétaire général du département de l’Agriculture, Redouane Arrach, à l’ouverture de la 10ème conférence internationale sur la micro-irrigation (10IMIC) le 25 janvier à Dakhla, Mohamed Sadiki a souligné que les stratégies agricoles du Plan Maroc Vert 2008-2020 et de Génération Green 2020-2030, ont placé la maîtrise de l’usage de l’eau en agriculture au cœur des mesures adoptées. Il a expliqué lors de cette manifestation placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisée du 25 au 27 janvier à Dakhla par l’Association nationale des améliorations foncières, de l’irrigation, du drainage et de l’environnement (ANAFIDE), que ces mesures visent à faire face à la contrainte de la raréfaction des ressources en eau et à relever le défi de produire plus avec moins d’eau et de manière compétitive et durable.

Selon le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, le Maroc a réalisé des avancées considérables avec l’équipement de plus de 750.000 ha d’installations d’irrigation économes en eau.

« La stratégie Génération Green s’est fixée l’objectif de doubler la valeur ajoutée par m3 d’eau à l’horizon 2030 en capitalisant sur les acquis du Plan Maroc Vert et en poursuivant la promotion des techniques d’irrigation économes en eau », a-t-il souligné. Les résultats atteints dans le cadre du Plan Maroc Vert ont démontré la pertinence des approches et des choix opérés, notamment en matière de généralisation des techniques d’irrigation économes en eau, a fait observer le responsable gouvernemental. « L’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de ses effets grâce à la gestion rationnelle de l’eau sont essentielles pour l’atteinte des objectifs de développement durable », a-t-il affirmé, appelant à opter pour la micro-irrigation, une technologie qui permet de distribuer l’eau de façon précise et efficace, de maîtriser les apports en engrais et d’améliorer la croissance des plantes.

Mohamed Sadiki a fait remarquer que le Maroc a développé un savoir-faire important dans le domaine de la conception, de la réalisation et de l’exploitation des projets de la micro-irrigation, faisant remarquer que le Royaume se dote d’un tissu de sociétés importantes actives dans toute la chaîne de valeur de la micro-irrigation depuis la fabrication du matériel jusqu’à l’installation du matériel, son exploitation et le conseil à l’irrigation. « Notre pays dispose d’un écosystème d’entreprises diversifié dont certaines d’envergure internationale », s’est-il félicité, notant qu’il regorge de compétences et d’innovations qui contribuent à diffuser les techniques d’irrigation économes en eau et à relever le défi d’une agriculture plus productive et résiliente aux changements climatiques.