Le marocain EmergingTech Ventures finalise un investissement dans Docline

EmergingTech Ventures, société de gestion marocaine d’organisme de placement collectif en capital (OPCC), vient de finaliser un investissement dans Docline, une entreprise marocco-espagnole spécialisée dans la santé.

EmergingTech Ventures devient, à travers cet investissement, le « Lead Investor » dans la société Docline, une entreprise marocco-espagnole de santé numérique qui propose des solutions de télémédecine aux professionnels de santé, aux hôpitaux, aux assureurs, aux laboratoires pharmaceutiques et aux entreprises. Dans le détail, Docline permet de regrouper en une seule plateforme une technologie pour la digitalisation des services de soins grâce à une suite complète de plus de 15 fonctionnalités, depuis la communication (consultations vidéo, chat médical, appels téléphoniques et dossier patient) jusqu’à l’émission et la réception d’ordonnances électroniques privées et sécurisées (100.000 ordonnances émises/mois). La plateforme permet également des prestations de soins grâce à un réseau de médecins disponible (plus de 5.000 médecins digitaux actifs avec plus de 100.000 consultations/mois) ainsi qu’un réseau de 23.000 pharmacies en Espagne et bientôt dans d’autres marchés cibles comme le Maroc. Le top management assure d’ailleurs que la mission de Docline est de rendre les soins de santé plus accessibles grâce à la technologie, pour tout le monde, à tout moment et en tout lieu.