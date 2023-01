Les détails de l’accord signé entre l’ONMT et EasyJet Group

Lire aussi | Ammor : « Le Maroc a récupéré près de 84% des touristes en 2022 »

Force est de remarquer également que EasyJet Airlines et l’ONMT ont convenu de développer plusieurs connectivités aériennes sur les destinations que la compagnie dessert déjà, à savoir Marrakech, Agadir, Essaouira et Tanger et de programmer de nouvelles destinations comme Rabat, Fès et Ouarzazate. « EasyJet a doublé son activité vers le Maroc vu que sa popularité ne cesse de croître auprès de nos clients. Nous restons attachés à notre coopération continue avec l’Office National Marocain du Tourisme et sommes impatients de travailler ensemble aujourd’hui et dans les années à venir pour promouvoir la destination Maroc et tout ce qu’elle a à offrir ! », a assuré Johan Lundgren, PDG d’easyjet.

Au niveau de sa branche tour-operating, Easyjet Holidays s’est engagé a développé son portefeuille client sur la destination Maroc dès cet été. Cette coopération avec l’ONMT comprendra une large campagne de marketing et de communication portant sur les destinations touristiques marocaines pour booster les ventes. « A travers ce partenariat renforcé avec EasyJet Group, l’ONMT continue son offensive commerciale sur les marchés européens en positionnant le Maroc parmi les destinations les plus attractives », conclut l’office.