Régime général de la CNSS. Les prestations augmentent à 25,3 milliards de DH en 2022

Nadia Fettah, qui présidait une réunion du Conseil d’administration (CA) de la CNSS au titre de sa session de décembre 2022, a évoqué les réalisations en relation avec ce régime, dont le passage du nombre de salariés déclarés à la Caisse à 3,6 millions et le doublement du nombre de salariés dont la situation a été régularisé suite aux opérations de contrôle et d’inspection pour arriver à environ 50.000 salariés en 2022. Concernant le Régime de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) de base, la ministre a noté l’augmentation du nombre des bénéficiaires à plus de 9,8 millions et des cotisations dues à 9,2 milliards de DH, ainsi que l’amélioration dans le traitement et le remboursement des dossiers dont le délai moyen ne dépasse pas 8 jours pour les assurés et 14 jours pour les prestataires de soins.

Elle a aussi indiqué que ces indicateurs positifs de l’année 2022 témoignent de l’efficacité dans la gestion du Régime Général et du Régime de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) de base au profit des salariés du secteur privé. Cette session du CA a été également l’occasion pour Nadia Fettah de mettre en avant le rôle majeur que joue l’ensemble des acteurs de la CNSS pour garantir la réussite du chantier stratégique Royal de généralisation de la protection sociale à travers l’accélération de la mise en œuvre du dispositif législatif et réglementaire lié à ce projet qui a permis d’universaliser l’assurance maladie obligatoire de base dans les délais impartis.

Elle a rappelé, dans ce contexte, les efforts déployés par la Caisse pour accompagner la hausse du nombre total de ses assurés qui est passé, au cours de l’année 2022, de 7,8 millions d’individus à plus de 23,2 millions de citoyens, avec l’intégration de 3,68 millions de travailleurs non -salariés et ayants droit et les 9,4 millions bénéficiaires du régime d’assurance maladie obligatoire de base au profit des personnes incapables d’assumer les frais de cotisations.

Pour réussir ce chantier, Nadia Fettah a noté la création de plus de 1.400 postes supplémentaires au sein de la Caisse, la conclusion de partenariats avec les établissements de proximité, l’ouverture de 47 nouvelles agences pour la proximité, le lancement de 45 agences mobiles, la création de 8.000 centres de contact pour enregistrer des travailleurs non salariés et de 2.000 points de contact pour recevoir les dossiers AMO et ce, tout en assurant la fourniture des prestations à travers un ensemble de plates-formes et d’applications électroniques modernisées. Rappelons que l’ordre du jour de cette réunion, tenue en présence notamment du directeur général de la CNSS, Hassan Boubrik, a porté sur un ensemble de points dont l’approbation du plan d’action et du budget de la Caisse au titre de l’année 2023, le programme de réforme de ses unités médicales et le projet de transformation digitale considérée comme levier fondamental pour l’amélioration des performances et des prestations servies par la Caisse.