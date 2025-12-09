Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
AGL confie la direction générale Maroc à Salim Raiss
Imane Messaoudi-Mattei : Gestion des ressources hydriques: «Les tensions les plus fortes se jouent souvent dans les territoires ruraux»
Renault Group Maroc et ses partenaires sociaux scellent une nouvelle étape
La BAD accorde 150 M€ au Fonds d’équipement communal
Le fabricant de literie FRACH choie ses actionnaires
BKGR pronostique le maintien du taux directeur
Entreprises marocaines: comment investir en Afrique de l’Est ?
L’ONCF devient « Sponsor Officiel » de la CAN-2025
Redouane El Haloui : «Le Maroc n’est plus seulement une destination, il devient une plateforme digitale exportatrice»
Officiel: le Caftan marocain inscrit à l’UNESCO
Home Challenge newsFerroviaireAlstom installe au Maroc «la première ligne de production mondiale» de pupitres de conduite pour trains
Ferroviaire

Alstom installe au Maroc «la première ligne de production mondiale» de pupitres de conduite pour trains

by Challenge
written by Challenge

Alstom, leader mondial de la mobilité propre et durable, annonce un investissement stratégique de 100 millions de dirhams pour élargir et diversifier ses capacités industrielles au Maroc, consistant en « la première ligne de production mondiale dédiée et multi-plateforme de pupitres de conduite pour trains ».

Grâce à cette expansion, le projet générera plus de 200 emplois directs, renforçant ainsi l’écosystème industriel ferroviaire marocain », indique, dans un communiqué, le groupe français, qui emploie déjà 1.400 personnes dans le Royaume.

« L’implantation de cette première ligne de production mondiale au sein de notre région AMECA est un signal fort du dynamisme industriel que nous construisons », déclare Martin Vaujour, Président d’Alstom Afrique Moyen-Orient et Asie Centrale. « Les pupitres de conduite fabriqués ici équiperont des projets à travers le monde, démontrant la capacité de notre région à fournir des solutions industrielles stratégiques pour le Groupe. »

Lire aussi | Maroc: les opérateurs de change peuvent désormais acheter des devises par TPE

En plus de cette nouvelle ligne de production, un plan de développement industriel plus large est lancé. Il comprend le doublement de la capacité de production de transformateurs, ainsi que la création d’un bureau de développement et d’ingénierie pour renforcer l’expertise locale et soutenir l’innovation.

Martin Vaujour ajoute : « Cette initiative s’inscrit dans un plan plus large qui renforcera durablement nos capacités de production et d’ingénierie dans toute la région AMECA. »

« Le doublement de notre capacité Mitrac et l’ouverture d’un bureau d’ingénierie représentent une étape majeure pour l’écosystème industriel marocain », déclare Mehdi Sahel, Directeur Général d’Alstom Maroc. « Ces développements complètent la mise en place de la ligne de production de pupitres de conduite et renforcent la contribution du Maroc à la chaîne de valeur ferroviaire mondiale. »

Lire aussi | Dislog Group absorbe Venezia Ice

Alstom a livré des projets clés, dont 270 tramways Citadis pour Rabat et Casablanca, 12 trains Avelia Euroduplex pour la ligne à grande vitesse reliant Tanger à Casablanca, et 77 locomotives Prima.

Depuis 2020, Alstom a investi près de 200 millions de dirhams dans la création du site industriel de Fès et le lancement de la première ligne de production de transformateurs du pays. Ces investissements ont jeté les bases de l’écosystème industriel actuel et permettent l’expansion annoncée aujourd’hui.

Vous aimerez aussi

Coup d’envoi à El Jadida du 4e Rail Industry Summit Morocco

Sûreté ferroviaire : à Rabat, l’Afrique pose les jalons du rail sécurisé de...

Congrès mondial de la sûreté ferroviaire : Kayouh et Khlie en éclaireurs d’un...

L’ONCF prévoit un chiffre d’affaires dépassant 5 MMDH en 2025

Rabat abrite le Congrès mondial sur la sécurité ferroviaire

Casablanca-Settat: l’ONCF met la métropole sur les rails de la modernité