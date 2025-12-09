Alstom installe au Maroc «la première ligne de production mondiale» de pupitres de conduite pour trains

Alstom, leader mondial de la mobilité propre et durable, annonce un investissement stratégique de 100 millions de dirhams pour élargir et diversifier ses capacités industrielles au Maroc, consistant en « la première ligne de production mondiale dédiée et multi-plateforme de pupitres de conduite pour trains ».

Grâce à cette expansion, le projet générera plus de 200 emplois directs, renforçant ainsi l’écosystème industriel ferroviaire marocain », indique, dans un communiqué, le groupe français, qui emploie déjà 1.400 personnes dans le Royaume.

« L’implantation de cette première ligne de production mondiale au sein de notre région AMECA est un signal fort du dynamisme industriel que nous construisons », déclare Martin Vaujour, Président d’Alstom Afrique Moyen-Orient et Asie Centrale. « Les pupitres de conduite fabriqués ici équiperont des projets à travers le monde, démontrant la capacité de notre région à fournir des solutions industrielles stratégiques pour le Groupe. »

En plus de cette nouvelle ligne de production, un plan de développement industriel plus large est lancé. Il comprend le doublement de la capacité de production de transformateurs, ainsi que la création d’un bureau de développement et d’ingénierie pour renforcer l’expertise locale et soutenir l’innovation.

Martin Vaujour ajoute : « Cette initiative s’inscrit dans un plan plus large qui renforcera durablement nos capacités de production et d’ingénierie dans toute la région AMECA. »

« Le doublement de notre capacité Mitrac et l’ouverture d’un bureau d’ingénierie représentent une étape majeure pour l’écosystème industriel marocain », déclare Mehdi Sahel, Directeur Général d’Alstom Maroc. « Ces développements complètent la mise en place de la ligne de production de pupitres de conduite et renforcent la contribution du Maroc à la chaîne de valeur ferroviaire mondiale. »

Alstom a livré des projets clés, dont 270 tramways Citadis pour Rabat et Casablanca, 12 trains Avelia Euroduplex pour la ligne à grande vitesse reliant Tanger à Casablanca, et 77 locomotives Prima.

Depuis 2020, Alstom a investi près de 200 millions de dirhams dans la création du site industriel de Fès et le lancement de la première ligne de production de transformateurs du pays. Ces investissements ont jeté les bases de l’écosystème industriel actuel et permettent l’expansion annoncée aujourd’hui.