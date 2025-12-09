Alertes
Change

Maroc: les opérateurs de change peuvent désormais acheter des devises par TPE

by Challenge
Les opérateurs agréés par l’Office des Changes sont, désormais, autorisés à utiliser les Terminaux de Paiement Électronique (TPE) pour réaliser les opérations d’achat de devises via les cartes bancaires internationales contre des dirhams.

Une nouvelle circulaire de l’Office (N° 3/2025) accorde également à ces agents « la possibilité de remettre à leur clientèle des cartes de paiement chargées en dirhams lors des opérations d’achat de devises ».

« Cette circulaire marque une étape importante dans le renforcement du dispositif opérationnel de change de devises et accompagne la transition vers des solutions de paiement plus modernes et plus sécurisées », indique l’Office des changes dans un communiqué.

Ces mesures traduisent l’engagement de l’Office des Changes à accompagner l’évolution des services au sein de l’écosystème financier national, en favorisant l’adoption de solutions de paiement innovantes et alignées sur les standards internationaux.

Elles reflètent également l’engagement constant en matière de conformité, notamment au regard des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du Terrorisme (LBC/FT), telles que prévues par la recommandation 17 du Groupe d’Action Financière-GAFI.

A ce titre, l’Office des Changes souligne l’importance du recours à des tiers appliquant les mêmes règles de vigilance, ainsi que de la traçabilité des opérations réalisées au profit des clients.

La mise en œuvre de ces nouvelles facilités contribue ainsi au renforcement du dispositif national, tout en soutenant le développement d’un environnement de paiement plus intégré et plus transparent.

