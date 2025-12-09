Le Club Afrique Développement organise une mission multisectorielle en Côte d’Ivoire

Le Club Afrique Développement (CAD), relevant du groupe Attijariwafa bank, et la Société Ivoirienne de Banque (SIB) ont conclu avec succès la 43e mission multisectorielle du Club, tenue les 4 et 5 décembre à Abidjan, autour du thème « Made In Côte d’Ivoire, Made For Africa ».

Présidée par Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d’État qui représentait le Chef du Gouvernement de la Côte d’Ivoire, cette importante rencontre a réuni plus de 300 chefs d’entreprises et d’institutionnels de 14 pays africains, avec pour ambition de créer un cadre d’échanges et de coopération Sud-Sud pragmatique et renforcé.

Les délégations d’entreprises et de représentants institutionnels venues notamment de la République du Congo, du Gabon, d’Egypte, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, du Togo, et de la Tunisie ont été accompagnées des représentants des filiales du groupe Attijariwafa bank présentes dans chaque pays.

Lire aussi | Maintenance aéronautique : une coopération africaine en téléchargement…

Ont notamment conduit leurs délégations respectives Mouawia Essekelli, Directeur Général d’Attijariwafa bank Egypt, Mounir Ibrahim, Directeur Général d’Attijari bank Mauritanie, Larbi Allabouch, Directeur Général de l’Union Gabonaise de Banque, et Amine Kittane, Directeur Général de la Banque Internationale pour le Mali. Les autres délégations ont été encadrées par les équipes des différentes filiales du Groupe, à savoir : le Crédit du Congo, Attijariwafa bank Maroc, la CBAO Sénégal, le Crédit du Sénégal, la BIAT Togo, et Attijari bank Tunisie.

La cérémonie officielle d’ouverture a été marquée par les allocutions successives de Mohamed El Ghazi, Directeur Général de la SIB, de Mme Mouna Kadiri, Directrice du Club Afrique Développement, et du Dr. Souleymane Diabassoura, ministre du Commerce et de l’Industrie.

Dans son mot de bienvenue, M. El Ghazi a rappelé l’importance stratégique du thème pour l’économie ivoirienne, soulignant à la fois l’enjeu de répondre à la demande nationale et celui de s’aligner sur les standards internationaux pour optimiser l’exportation des produits ivoiriens. Il a également salué l’engagement du groupe Attijariwafa bank dans la dynamisation des synergies inter-filiales et dans la promotion d’une vision panafricaine créatrice de valeur.

Lire aussi | Consulat US à Dakhla : l’Ambassadeur américain à la manœuvre

Il a enfin encouragé les participants à saisir les perspectives nombreuses qu’offre la coopération Sud-Sud et à capitaliser sur cette plateforme d’échanges pour initier des partenariats solides.

Dans une intervention très attendue, M. Adjoumani, par ailleurs ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, a insisté sur la pertinence du thème pour l’accélération de l’industrialisation nationale. Il a réaffirmé la détermination du Gouvernement à créer un environnement plus attractif pour les investissements, à soutenir la compétitivité des entreprises locales et à encourager la transformation structurelle de l’économie ivoirienne.

Il a également salué l’initiative du groupe Attijariwafa bank et de la SIB, qui s’inscrit pleinement dans la vision gouvernementale d’un « Made in Côte d’Ivoire » ambitieux, orienté vers les marchés africains.

Pour sa part, Mme Mouna Kadiri a mis en exergue l’objectif fondamental du Club Afrique Développement : faciliter la mise en relation, la circulation de l’information économique et la construction de passerelles solides entre les écosystèmes d’affaires du continent.

Lire aussi | Maroc: les opérateurs de change peuvent désormais acheter des devises par TPE

L’événement a également été marqué par une séquence institutionnelle consacrée à la présentation du Nouveau Code de l’Investissement, suivie d’un panel réunissant des personnalités majeures de l’économie africaine, en l’occurrence M. Ahmed Baya, Président Directeur Général de CHEMAL HOLDING, M. Daouda Coulibaly, Directeur Général d’Attijari West Africa (groupe Attijariwafa bank), Mme Fatoumata Fofana, Secrétaire Exécutive du Conseil National de la ZLECAf de Côte d’Ivoire, et M. Jean-Pierre Carpentier, Directeur Général Adjoint du Groupe PORTEO.

Enfin, cette mission multisectorielle s’est conclue sur un bilan particulièrement fructueux, avec plus de 500 rencontres B2B réalisées au bénéfice des entreprises participantes, témoignant de l’intérêt croissant pour les opportunités d’affaires intra-africaines et de la pertinence du modèle de coopération porté par le groupe Attijariwafa bank et la SIB.

Les entreprises ont par ailleurs eu l’occasion de visiter TRANSCAO, le plus grand complexe industriel de transformation de cacao en Afrique de l’Ouest s’étalant sur un terrain de plus de 21 hectares, avec une usine de broyage de cacao d’une capacité de 50 000 tonnes, un entrepôt de stockage de 160 000 tonnes, ainsi qu’un centre de formation aux métiers du cacao et du chocolat.