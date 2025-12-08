BYD dévoile la SEAL 5 et ouvre un nouveau showroom à Casablanca [Vidéo]

BYD Maroc (Groupe Auto Nejma) a dévoilé récemment la BYD SEAL 5, un nouveau modèle hybride rechargeable qui vient enrichir l’offre de l’importateur sur le marché national. Dotée des technologies les plus récentes de la marque, cette berline moderne traduit l’ambition de la marque de renforcer sa présence et d’élargir son offre de mobilité sur le marché marocain.

Ce lancement a coïncidé avec un second temps fort, à savoir l’inauguration d’un showroom flambant neuf de BYD, situé sur le boulevard Bahmad et conçu comme une véritable vitrine de la modernité et de la mobilité intelligente, en parfaite adéquation avec les standards de la marque chinoise. Il faut dire que depuis son arrivée sur le marché marocain en juillet 2023, BYD a progressivement déployée une gamme de véhicule variée et cohérente dans le Royaume. À ce jour, la gamme se compose d’une citadine électrique, d’une diversité de SUV et de plusieurs berlines, tous conçus pour promouvoir une mobilité durable. La SEAL 5 en fait partie. Grâce à cette stratégie de diversification, BYD consolide son positionnement parmi les acteurs les plus dynamiques du secteur automobile au Maroc, tout en renforçant son attractivité auprès des automobilistes.

«Le succès de BYD au Maroc reflète l’intérêt grandissant des conducteurs pour une mobilité plus moderne et plus efficiente. Avec la SEAL 5, nous franchissons une nouvelle étape : proposer un véhicule hybride abouti, en phase avec les attentes du marché marocain», a souligné durant son intervention Abdelilah Akrim, Marketing Manager de BYD Maroc. Et d’ajouter : «notre ambition est de continuer à élargir la gamme, d’offrir des modèles toujours plus innovants et de répondre aux besoins d’un public de plus en plus sensible à la qualité, à la technologie et à la durabilité».

Que retenir de la SEAL 5 ? Cette berline se distingue par un design expressif, caractérisé par des lignes épurées, une signature lumineuse contemporaine et un habitacle résolument technologique. L’expérience à bord met l’accent sur le confort et la sécurité, grâce à une dotation riche en équipements modernes. On y retrouve notamment un écran rotatif de 12,8 pouces, une caméra panoramique HD à 360°, des systèmes avancés d’aide à la conduite tels que l’assistant de maintien de voie et le régulateur adaptatif, ainsi qu’une clé NFC. Les sièges en cuir végan viennent compléter cet ensemble, illustrant la volonté de BYD d’intégrer des solutions pratiques et accessibles tout en garantissant un haut niveau de qualité.

Sous son capot, cette berline embarque une motorisation hybride de dernière génération. Grâce à la technologie DM-i, elle combine un moteur thermique 1,5 l et un bloc électrique performant, offrant une conduite souple, silencieuse et réactive. Les performances sont au rendez-vous, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes et une vitesse maximale de 180 km/h. Sur le plan énergétique, la SEAL 5 intègre la batterie «Blade LFP» de 18,3 kWh. L’autonomie totale dépasse quant à elle les 1 050 km, garantissant une polyvalence adaptée aussi bien aux trajets urbains qu’aux déplacements longue distance.

La SEAL 5 est disponible dans l’ensemble des showrooms de la marque au Maroc (à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir et Oujda) au prix de 259 900 DH pour la finition «Confort» et 279 900 DH pour la version «Design».