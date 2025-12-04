Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Saham Bank : une nouvelle reconnaissance internationale…
Sûreté ferroviaire : à Rabat, l’Afrique pose les jalons du rail sécurisé de demain
Amicales immobilières : un outil d’accès au logement qui doit changer d’ère
Santé : une visibilité à renforcer
Le fonds d’investissement Capmezzanine II poursuit sa liquidation
Fintech : arrivée d’un nouvel acteur au Maroc…
Congrès mondial de la sûreté ferroviaire : Kayouh et Khlie en éclaireurs d’un rail marocain en pleine mutation
Le marché automobile marocain atteint un niveau record à fin novembre 2025
Benoit Ganzmann : «Les entreprises doivent consolider leurs fondamentaux »
Le groupe de santé NOVA VITA se lance dans l’oncologie à Témara
Home Challenge newsFerroviaireSûreté ferroviaire : à Rabat, l’Afrique pose les jalons du rail sécurisé de demain
Ferroviaire

Sûreté ferroviaire : à Rabat, l’Afrique pose les jalons du rail sécurisé de demain

by Ismail Saraoui
written by Ismail Saraoui

Rabat a accueilli, du 2 au 4 décembre 2025, la 20ᵉ édition du UIC World Security Congress, organisée conjointement par l’UIC et l’ONCF. Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’événement a rassemblé plus de 250 acteurs du rail, issus de 30 pays, confirmant l’intérêt croissant pour une approche hybride de la sécurité ferroviaire, où l’humain et la technologie ne s’opposent plus, mais se complètent.

Durant trois jours, opérateurs, gestionnaires d’infrastructure, fournisseurs de solutions technologiques et régulateurs publics ont partagé leurs diagnostics et présenté des réponses concrètes. La digitalisation, l’intelligence artificielle, les systèmes de surveillance intégrés et la protection des données ont été au cœur des discussions, tandis qu’une zone d’exposition permettait à des industriels comme Huawei, Honeywell ou encore Bosch Security Systems B.V. de dévoiler leurs dernières solutions. Un coup de projecteur qui illustre une tendance stratégique : aujourd’hui, un réseau ferroviaire performant se mesure aussi à son niveau de résilience et à la confiance qu’il inspire.

Plusieurs interventions ont marqué la portée politique et économique de cette grande messe du ferroviare. Le Ministre du transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh, a réaffirmé l’engagement du Royaume : « modernisation des systèmes de contrôle et de surveillance, renforcement du capital humain, montée en compétences par la formation et mise en place de structures spécialisées de coordination, le tout dans un cadre aligné aux standards internationaux ». Pour sa part, le directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, a insisté sur une idée forte : « la sûreté ne se cantonne plus à l’opérationnel, elle devient un levier structurant du développement ferroviaire marocain et africain. La confiance voyageurs, l’innovation industrielle et la pérennité des corridors de mobilité en dépendent directement ».

Le ton a également été donné par les instances du rail mondial. Le président de l’UIC, Dr Alan Beroud, a décrit les chemins de fer comme « symboles de stabilité et de coopération », rappelant que la mission de protection des infrastructures, des personnes et des données n’a jamais été aussi cruciale. François Davenne et Xavier Roche ont, eux, insisté sur le rôle déterminant de la coopération internationale, notamment sur les lignes à grande vitesse et les normes d’anticipation des risques.

Au-delà des discours, les conclusions du congrès pourraient bien influencer durablement la trajectoire africaine du rail sécurisé. Parmi les points à retenir : la nécessité d’une stratégie intégrée, la mutualisation des ressources pédagogiques, la gestion coordonnée des grands événements et, surtout, la proposition de création d’un Groupe Sûreté Afrique. Une initiative pensée comme un cadre panafricain de partage de bonnes pratiques et de coopération technique, qui, si elle voit le jour, pourrait combler un manque criant d’harmonisation sur le continent et accélérer la montée en maturité des systèmes de sûreté ferroviaire africains.

Vous aimerez aussi

Congrès mondial de la sûreté ferroviaire : Kayouh et Khlie en éclaireurs d’un...

L’ONCF prévoit un chiffre d’affaires dépassant 5 MMDH en 2025

Rabat abrite le Congrès mondial sur la sécurité ferroviaire

Casablanca-Settat: l’ONCF met la métropole sur les rails de la modernité

Maroc: la mobilité ferroviaire à l’aube d’une nouvelle ère

LGV Kénitra-Marrakech: les travaux sont lancés à Casablanca, des perturbations en vue