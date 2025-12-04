Saham Bank : une nouvelle reconnaissance internationale…

Après l’épisode Fitch qui avait abaissé la note de Saham Bank en janvier dernier, la banque rachetée par MHE décroche une note positive. Moody’s Ratings lui attribue Ba1, avec perspective stable. Décryptage.

“Fitch Ratings a abaissé la note nationale à long terme de la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB), basée au Maroc, de ‘AAA(mar)’ à ‘AA(mar)’. La perspective est stable. La note nationale à court terme a été confirmée à ‘F1+(mar)’. Les notes ont également été retirées de la liste de surveillance négative. Cette dégradation de la note nationale à long terme reflète le changement de propriété après la vente par Société Générale S.A. (SG) de sa participation dans SGMB au Groupe Saham”, expliquait le cabinet international de notation Fitch dans une note en janvier dernier. Cette nouvelle, pour certains experts, était perçue comme une douche froide après cette grande opération de rachat par MHE. : “Cette note pourrait impacter la compétitivité de la banque”, estimait l’économiste Mehdi Fekkir, précisant que cette décision manque de justesse. “Nous ne comprenons pas les arguments avancés par le cabinet, surtout que la transaction a été faite sous l’œil vigilant du régulateur”, prévient l’économiste. Quelques mois après, les voyants semblent revenus au vert. Cette fois-ci, c’est le cabinet Moody’s Ratings qui note positivement la banque. Moody’s Ratings lui attribue Ba1, avec perspective stable, saluant la solidité de ses fondamentaux financiers et la transformation engagée sous l’actionnariat du Groupe Saham. L’agence met en avant une rentabilité robuste, une capitalisation élevée et une gouvernance jugée saine, soutenues par une gestion prudente des risques. « Cette première notation par Moody’s constitue une étape structurante pour Saham Bank. Elle reconnaît la solidité de nos fondamentaux — rentabilité, capitalisation et gouvernance — ainsi que l’utilité de notre rôle dans la sphère financière nationale. Elle s’inscrit aussi dans une dynamique de transformation : notre autonomisation renforce notre capacité d’exécution, notre agilité et notre ambition de croissance responsable, au service de nos clients et de l’économie marocaine. Il s’agit également de la deuxième notation obtenue cette année auprès d’une agence internationale de renom, confirmant la double reconnaissance externe du profil de notre banque sous l’actionnariat du Groupe Saham », déclare Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Saham Bank.

Une reconnaissance pour la banque passée sous pavillon national

Le cabinet met par ailleurs en exergue l’importance croissante de Saham Bank dans le système financier marocain. « L’établissement occupe une position notable dans plusieurs domaines clés, tels que les paiements domestiques et internationaux, le marché des changes, les titres à revenu fixe et les prêts interbancaires. Ces activités stratégiques confèrent à la banque un rôle de plus en plus central dans le fonctionnement des marchés financiers du Royaume », précise le cabinet. Une de nos sources au sein de la banque nous explique que cette notation est le fruit d’une longue mission de « Due Diligence » opérée par les équipes de Moody’s, qui sont venues au siège de la banque. Selon elle, cette notation place la banque dans le cercle de prestige à l’image d’Attijari. « Cela témoigne de la solidité financière de la banque, sans oublier sa gouvernance arrimée aux standards internationaux. Concrètement, la note Ba1 — dans un contexte où les marchés émergents sont examinés à la loupe — signifie que la banque franchit un palier de crédibilité auprès des investisseurs institutionnels et fonds souverains. », précise notre source. « Obtenir un premier rating chez Moody’s représente une étape rare et structurante. Car pour une institution bancaire, Moody’s ne s’arrête jamais au décor : elle dissèque les bilans. La note Ba1, dans la nomenclature Moody’s, désigne des institutions exhibant une capacité solide à honorer leurs engagements, mais opérant dans des marchés soumis à un certain aléa structurel », nous confie l’économiste Mehdi Lahlou. Il faut d’ailleurs rappeler qu’en octobre dernier, Saham Bank a décroché une note de crédit long terme BB auprès de Fitch Ratings.

Selon Fitch, cette évaluation confirme la solidité financière de la banque, son positionnement dans le système bancaire national et la stabilité de son modèle économique. Les notations nationales ont également été confirmées : AA(mar) pour le long terme et F1+(mar) pour le court terme, situant l’établissement parmi les mieux notés du secteur au niveau national.

Les 3 grands géants de la notation

Les trois principales agences de notation, Moody’s, Standard and Poor’s (S&P) et Fitch Ratings, appelées le Big Three, contrôlent environ 95 % des notations sur les marchés financiers. D’autres agences de notation, telles que Dunn and Bradstreet, DBRS et Bureau van Dijk, sont également des acteurs moins connus. Les agences de notation sont régulées par différentes organisations selon la zone géographique. Par exemple, la Securities and Exchange Commission (SEC) régule les agences de notation basées aux États-Unis. En Europe, c’est l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA en anglais) qui régule les agences de notation, et au Royaume-Uni, ce rôle sera tenu par la Financial Conduct Authority (FCA) lorsque le pays quittera l’Union européenne.