Mohamed Benmezouara, PDG de Kazyon Maroc: «Nous planifions d’ouvrir 150 nouveaux magasins»

En à peine une année, Kazyon s’est affirmé comme le leader du hard-discount au Maroc, avec près de 120 magasins ouverts à une vitesse surprenante. Au cœur de ce succès : un PDG aguerri, fort de plus de deux décennies d’expérience, qui connaît parfaitement le marché. Selon Mohamed Benmezouara, la force du groupe réside également dans le potentiel des ressources humaines marocaines. Dans cette interview, il nous dévoile la recette du succès de l’enseigne et les ambitions futures du groupe. Détails.

Challenge :Vous avez ouvert 116 magasins en un temps record. Quel a été le secret de cette croissance rapide ?

Mohamed Benmezouara : Il n’y a pas de grands secrets dans la rapidité d’expansion de Kazyon. J’ai surtout la chance de travailler avec une équipe locale, dynamique et motivée, dont la majorité a une grande expérience dans le développement de magasins de proximité. Nous avons mis en place un modèle opérationnel rigoureux et bien optimisé, ce qui nous permet de réduire les délais et d’assurer une qualité constante dans chaque point de vente.

Notre chaîne d’approvisionnement centralisée a été optimisée pour supporter cette expansion rapide. En travaillant étroitement avec nos fournisseurs et en rationalisant nos processus logistiques, nous garantissons des produits disponibles et de qualité dans chaque magasin, même en période de forte croissance.

En combinant ces éléments, KAZYON a pu déployer ses magasins avec rapidité et efficacité, tout en maintenant notre niveau d’excellence opérationnelle.

Challenge :Dans ce sens, quelle est la vision de Kazyon pour le marché marocain ?

M.B. : La vision de Kazyon pour le marché marocain est de devenir un acteur majeur dans le secteur de la distribution à prix réduit. Notre objectif est de rendre les produits essentiels accessibles à tous, en maintenant des prix attractifs sans compromettre la qualité. Nous nous engageons également à soutenir les fournisseurs locaux et à créer des opportunités d’emploi dans les régions où nous opérons. Il faut savoir que l’investissement prévu les 4 premières années est de 144 Millions de dollars.

Challenge :Qu’est-ce qui distingue donc Kazyon des autres enseignes de hard-discount, sur le marché marocain ?

M.B. : Nous avons notre façon d’opérer pour mieux servir nos clients. Notre croissance rapide témoigne de notre engagement à rendre nos produits accessibles au plus grand nombre.

Notre projet reste à 100% porteur de l’identité marocaine, destiné à l’ensemble des marocains, par des compétences jeunes 100% marocaines et avec des partenaires et fournisseurs locaux.

Nous avons un assortiment permanent plus large, nous allons bientôt commencer à produire et commercialiser nos marques propres et avons démarré notre programme de fidélité pour récompenser nos clients.

Kazyon se distingue par une expansion rapide, un engagement fort envers l’économie locale, une stratégie de prix compétitive et une capacité d’innovation constante, faisant de nous un acteur unique sur le marché marocain du hard-discount

Challenge :Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels le secteur du hard-discount est confronté au Maroc ?

M.B. : J’ai eu de la chance de lancer un projet similaire en 2008, et peux vous dire que la différence par rapport à 2024 est énorme sur un ensemble de volets :

L’industrie et principalement agroalimentaire, s’est développée d’une façon incroyable et le nombre de fournisseurs par catégories est multiple.

L’infrastructure est en constante amélioration dans les quatre coins du pays, le secteur logistique est en ébullition et offre des possibilités accrues.

La loi régissant la location a facilité, rassuré et accéléré les baux commerciaux

La croissance démographique, suivant le dernier recensement, encourage l’investissement dans les zones urbaines et semi urbaines qui offrent une densité de la population, et un potentiel commercial accru.

Le développement de la classe moyenne, reste la dynamo de toute activité commerciale sur le long terme, en assurant un apport continu du pouvoir d’achat. Il s’agit d’un cercle vertueux enrichissant les capacités industrielles du pays, et favorisant l’émergence de plus de classe moyenne.

Avec la hausse des coûts des matières premières et des fluctuations économiques, maintenir des prix bas devient un défi constant. Dans le hard-discount, où les marges sont déjà réduites, gérer cette inflation tout en restant compétitif est une priorité constante. En réduisant nos coûts de structures et adoptant une approche d’éviter toutes charges superflues, on arrive à générer des revenus respectables en étant la destination la plus intéressante du marché pour nos clients.

Challenge :Comment voyez-vous l’évolution du secteur de la distribution en général et du hard-discount plus spécialement au Maroc dans les prochaines années ?

M.B. : Le secteur de la distribution au Maroc évolue vers une plus grande digitalisation, une expansion des nouveaux magasins de proximité et modernisation des anciens, une concurrence accrue et une adaptation aux préférences locales, tout en intégrant des pratiques durables. Ces tendances devraient se renforcer dans les années à venir, offrant aux consommateurs marocains des options d’achat diversifiées et adaptées à leurs besoins.

Challenge :Quels sont vos projets d’expansion à moyen et long terme pour Kazyon ? Et combien prévoyez-vous d’ouvrir de magasins en 2025 ?

M.B. : À long terme, nous envisageons de renforcer notre présence dans toutes les régions du Maroc, en mettant l’accent sur les zones urbaines et à forte densité, afin de rendre nos produits accessibles au plus grand nombre. Nous prévoyons également d’introduire des innovations technologiques pour améliorer l’expérience client et optimiser nos opérations.

En parallèle, nous continuerons à soutenir les fournisseurs locaux et à créer des opportunités d’emploi, contribuant ainsi positivement à l’économie marocaine. Notre engagement est de fournir des produits de qualité à des prix compétitifs, tout en répondant aux besoins spécifiques des consommateurs marocains.

Une académie de formation du métier du discount verra le jour et je serai très fier de voir les équipes marocaines participer activement au développement international de Kazyon. D’ailleurs, pour la deuxième année de notre présence sur le marché marocain, nous planifions d’ouvrir, inchaallah, 150 nouveaux magasins.

Son parcours

Mohamed Benmezouara est un chef d’entreprise accompli, doté de plus de deux décennies d’expérience internationale dans le secteur du retail et de la production. En tant que CEO de Kazyon Maroc depuis mars 2023, il dirige avec succès les opérations de l’enseigne sur un marché compétitif, appliquant une expertise qui allie vision stratégique, développement de marque et optimisation des coûts pour une croissance continue.

Avant de lancer le projet BİM au Maroc en tant que Country General Manager, Mohamed a acquis une solide expérience internationale entre la France et la Turquie, où il a occupé divers postes de direction, notamment Country Production Manager pour Decathlon en Turquie. Son parcours est jalonné d’initiatives de transformation et de programmes de croissance performants, renforcés par une formation Executive à Harvard Business School et un diplôme d’Ingénieur génie industriel de l’Ecole des Mines de Rabat.

Avec un mélange unique de compétences financières et commerciales, Mohamed Benmezouara est reconnu pour sa capacité à générer une forte rentabilité et à mener des équipes vers des résultats ambitieux dans des environnements complexes.



Son Actu

La Société financière internationale (IFC), a prévu d’accorder un prêt de 30 millions de dollars à Kazyon pour soutenir son expansion au Maroc. Ce financement a pour but de soutenir la stratégie de croissance du hard-discounter, qui a établi sa présence dans le pays en 2023 et prévoit d’ouvrir 150 nouveaux points de vente d’ici 2025.