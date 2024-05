3500 bus, 30 MDH pour les abattoirs, eaux usées… l’essentiel des annonces de Laftit au Parlement

Lors de son intervention à la Chambre des représentants ce lundi, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présenté plusieurs initiatives visant à améliorer le transport urbain, l’assainissement des eaux usées et la réforme des abattoirs.

Un programme ambitieux pour le transport urbain

Abdelouafi Laftit a annoncé la mise en place d’un programme ambitieux pour le transport urbain, destiné à doter plus de 32 villes marocaines d’une flotte de 3500 bus de transport urbain d’ici 2029. Ce projet, estimé à 10 milliards de dirhams, inclut non seulement l’acquisition des bus mais aussi la construction de centres de maintenance, de dépôts et de parkings, ainsi que la mise en place de systèmes modernes de billetterie et de gestion.

Ce programme est essentiel pour moderniser le système de mobilité urbaine, réduire les embouteillages et diminuer l’empreinte carbone des villes marocaines. Laftit a souligné l’importance de la gestion déléguée pour assurer l’efficacité et la durabilité du service. Des appels d’offres seront lancés prochainement, avec une préférence pour la fabrication locale des bus, ce qui pourrait stimuler l’industrie nationale et créer des emplois.

Assainissement liquide et réutilisation des eaux usées

Le ministre a également évoqué les avancées du Programme National d’Assainissement Liquide et d’Épuration des Eaux Usées (PNA). Depuis sa mise en place, 261 villes et centres urbains ainsi que 201 centres ruraux ont été raccordés au réseau d’assainissement. À la fin de 2023, le programme avait permis de construire 187 stations d’épuration, augmentant le taux de raccordement au réseau à 83,5% et le taux de traitement des eaux usées à 57,5%.

Un des aspects les plus novateurs du PNA est la réutilisation des eaux usées traitées. En 2023, 45 projets d’irrigation d’espaces verts et 3 projets à usage industriel ont permis de réutiliser environ 37 millions de mètres cubes d’eau. L’objectif est d’atteindre 100 millions de mètres cubes par an d’ici 2027, avec une enveloppe budgétaire totale de 42 milliards de dirhams. Cette initiative est cruciale pour la gestion durable des ressources en eau, surtout dans un contexte de changement climatique et de stress hydrique croissant.

Réforme et modernisation des abattoirs

Laftit a également abordé la question de la réhabilitation des abattoirs, un secteur clé pour la sécurité alimentaire et la santé publique. En 2023 et jusqu’en mai 2024, le ministère de l’Intérieur a mobilisé 30 millions de dirhams pour réhabiliter et moderniser les abattoirs dans plusieurs communes et pour améliorer les moyens de transport des viandes. Cette initiative vise à mettre en place une vision unifiée et intégrée pour la réforme des abattoirs, en convergence avec les politiques sectorielles.

Cette réforme inclut la réhabilitation des abattoirs dans les souks hebdomadaires et l’amélioration des conditions sanitaires et d’hygiène. Des rencontres de communication ont été organisées pour sensibiliser les autorités locales et partager les conclusions du plan directeur des abattoirs ruraux et des marchés du cheptel. Ces efforts ont déjà conduit à la fermeture de plusieurs abattoirs ne respectant pas les normes sanitaires, et le ministère a fourni un soutien financier aux communes pour compenser les pertes de revenus.

Le ministre a également mentionné la contribution du ministère au financement du nouvel abattoir des provinces de Rabat-Salé-Skhirat, construit selon des normes internationales. Ce projet pilote servira de modèle pour la construction et la réhabilitation d’abattoirs dans toutes les régions du Royaume. Actuellement, le Maroc compte 180 abattoirs en milieu urbain et environ 750 en milieu rural, produisant plus de 300 000 tonnes de viandes annuellement.