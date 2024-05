Transport de marchandises. L’Espagnol Alonso s’installe à Casablanca

Alonso Forwarding, la division de transport de marchandises du Groupe espagnol Alonso, vient de s’implanter dans le Royaume. L’entreprise qui a installé sa filiale Alonso Forwarding Maroc à Casablanca, travaille à l’ouverture d’un autre bureau à Tanger.

Le Groupe Alonso a étendu sa présence internationale au Maroc où elle vient d’y ouvrir un bureau à Casablanca. C’est la division de transport de marchandises de l’espagnol, Alonso Forwarding, qui y a implanté une filiale baptisée « Alonso Forwarding Maroc ». Pour rappel, le Groupe Alonso est constitué actuellement d’une centaine d’entreprises actives dans les domaines de la logistique, de l’énergie, de la construction, des loisirs, de l’automobile, de l’alimentation et des services.

Lire aussi | Le Marocain qui a vendu 2 000 avions chez Airbus rejoint AFG Aviation Ireland

Ainsi, Alonso Forwarding Maroc fournira tous types de services pour tout type de fret, y compris 3PL. Elle intervient notamment dans le domaine du transport maritime, avec tous types de FCL (full containers loads) et LCL (consolidation). La nouvelle succursale favorisera également les échanges via le transport terrestre entre le Maroc, la péninsule ibérique (Espagne-Portugal) et le reste de l’Europe pour le groupage, le LCL et les lots complets (FTL).

« Nous souhaitons proposer des solutions avec des connexions régulières entre toute l’Europe et le Maroc. En plus d’aider notre division logistique à devenir une référence en Espagne dans le service routier avec ce pays africain», souligne-t-on auprès d’Alonso Forwarding Maroc. Une équipe qui travaille déjà à l’implantation de son deuxième bureau à Tanger.

Lire aussi | Pièces automobiles. Une filiale du marocain Safari et le français Tesca Group créent une coentreprise

Avec l’ouverture de la filiale marocaine, le Groupe Alonso cherche à développer encore son maillage international avec des implantations dans les points les plus importants du commerce mondial. Au Maghreb, outre Alonso Forwarding Maroc, il dispose déjà de bureaux en Algérie (Alonso Forwarding Asamar Algérie) et en Tunisie (Alonso Forwarding Tunis), en plus de sa forte présence en Asie, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Amérique et Europe.