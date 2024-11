La Chambre des Représentants adopte en commission la 1ère partie du PLF-2025

Après 23 heures non-stop de discussion, la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des Représentants a adopté, mercredi, la première partie du projet de loi de finances (PLF-2025), avec 26 voix pour et 11 contre.

« Les travaux ont été marqués par un débat sain et responsable entre le gouvernement et les députés, tant de la majorité que de l’opposition », a déclaré à la MAP la présidente de la Commission, Zaina Chahim, au terme de cette séance marathon, qui s’est déroulée en présence du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa..

Le gouvernement a répondu favorablement à plusieurs amendements, a-t-elle assuré, citant des modifications relatives au Gazoduc africain atlantique, aux événements sportifs à venir (CAN-2025 ou Coupe du Monde 2030), ou à certaines dispositions législatives se rapportant aux Codes des Douanes et des Impôts, entre autres.

Devant la Commission parlementaire, la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah, a assuré auparavant que ce texte traduit la volonté ferme du gouvernement de poursuivre les efforts de mise en œuvre des engagements de son programme 2021-2026, en dépit des crises successives et de la conjoncture actuelle.

La ministre a rappelé les mesures sociales mises en place par le gouvernement, telles que l’augmentation de la part de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) allouée aux collectivités territoriales, passant de 30% à 32%, ainsi que l’amélioration du revenu des salariés grâce à la réduction de l’impôt sur le revenu (IR).

Mme Fettah a fait état d’un montant exceptionnel de 340 milliards de dirhams (MMDH) alloués à l’investissement public, en phase avec les projets et ambitions de la prochaine étape. Ainsi, 17,6 MMDH sont alloués au secteur de l’équipement et de l’eau, 11,6 MMDH à l’agriculture et 6,6 MMDH à l’habitat. Des chantiers devant profiter aux entreprises marocaines.