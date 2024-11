Le parti de Donald Trump s’assure la Trifecta

Les républicains se sont assurés le contrôle du Congrès américain, après avoir réussi à maintenir la majorité à la chambre des Représentants en remportant les 218 sièges requis, contre 208 pour leurs rivaux démocrates.

Avec cette victoire, le parti de Donald Trump réalise la fameuse Trifecta, c’est-à-dire le contrôle des trois levier du pouvoir à Washington: la présidence, le Sénat (53 contre 47 sièges) et la chambre des Représentants (chambre basse du Congrès).

Cette mainmise garantit au Grand Old Party une prise de décision plus aisée sur des questions clés telles que le financement du gouvernement, les négociations sur le plafond de la dette et l’aide étrangère, mais également la confirmation dans les hautes fonctions.

Parallèlement, la vague des républicains douche l’espoir des démocrates de se servir de la chambre basse, dont ils ont perdu le contrôle en 2022, pour bloquer, ou du moins retarder, le déploiement dans toute sa voilure du programme du président-élu Donald Trump.

“Le président Trump veut être agressif. Il veut voir les choses en grand et nous sommes ravis de cela. Nous allons pouvoir jouer l’offensive”, a déclaré à Fox News le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson.

Avec le dépouillement en cours dans neuf circonscriptions, les républicains pourraient remporter davantage de sièges, et ainsi compenser les trois membres de la chambre basse désignés par le président Trump pour servir dans sa nouvelle administration.