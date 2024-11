Le Maroc offre à l’Afrique son premier test PCR en temps réel pour Mpox

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Afrique) ne tarit pas d’éloge sur la mise au point du premier test PCR en temps réel pour la détection du Mpox fabriqué localement au Maroc par Moldiag, spin-off de la Fondation MAScIR de l’UM6P. Une première en Afrique.

Cette percée majeure est en droite ligne de la stratégie de l’Union africaine visant à renforcer l’autosuffisance des systèmes de santé du continent, souligne le CDC, qui réaffirme son soutien continu aux États membres via un programme d’acquisition et de distribution de kits PCR et d’outils de séquençage génomique.

Cette initiative inclut des formations pour les États membres, notamment sur la collecte et le transport d’échantillons, ainsi que sur les normes de biosécurité et de biosûreté essentielles. Ce cadre a permis au Maroc de se positionner comme un acteur clé dans la diffusion de pratiques médicales rigoureuses et dans le renforcement des capacités de réponse aux épidémies en Afrique.

Le nouveau kit de détection, inscrit sur la troisième édition de la liste des diagnostics recommandés par le CDC-Afrique, est baptisé UM6P-MAScIR MPOX qPCR 1.0. Il a été conçu pour répondre aux normes strictes de l’Organisation mondiale de la santé en matière de diagnostic du Mpox.

La directrice générale de Moldiag, Nawal Chraibi, s’est félicitée de cette sélection, affirmant que ce succès illustre la contribution de l’entreprise à la résilience sanitaire en Afrique, à travers la production locale de solutions diagnostiques. Selon elle, le développement de capacités locales de production est une priorité pour assurer une réponse rapide et efficace aux crises sanitaires sur le continent.

« Nous sommes fiers de nous aligner sur la vision du CDC-Afrique, qui vise à bâtir une Afrique autonome et résiliente sur le plan sanitaire », a-t-elle déclaré.