Laftit le confirme, les femmes n’ont plus besoin du consentement du père pour obtenir le passeport de leurs enfants

Les femmes marocaines n’ont plus besoin de l’autorisation du père pour obtenir le passeport de leurs enfants mineurs, a annoncé Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur.

Cette décision, officialisée récemment, représente une avancée certaines pour les femmes marocaine. En réponse à une question du député Mohamed Hichami du groupe Haraki, posée à la Chambre des représentants, le ministre a précisé que la législation en vigueur ne requiert plus le consentement paternel pour émettre un passeport pour les enfants mineurs.

Selon Laftit, diverses personnes, dont la mère, peuvent désormais obtenir des extraits d’actes de l’état civil pour les enfants, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Maroc, sans nécessiter l’autorisation du père.

Programme de modernisation

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large de modernisation de l’état civil visant à simplifier les procédures administratives et à les rendre plus accessibles aux citoyens. Un système numérique national d’état civil a été mis en place, permettant aux citoyens de déclarer les naissances et les décès et d’obtenir les documents nécessaires dans n’importe quel bureau d’état civil du pays ou à l’étranger, via divers moyens de communication. Bien que ce système soit déjà opérationnel dans plusieurs bureaux d’état civil au Maroc, il sera progressivement étendu aux consulats et missions diplomatiques marocaines à l’étranger.

Pour faciliter les demandes de documents administratifs, notamment pour ceux résidant à l’étranger, le ministère de l’Intérieur a également mis en place un guichet électronique appelé « Watiqa ». Ce service permet aux citoyens de demander des copies de leurs actes de naissance en ligne et de les recevoir à domicile par courrier recommandé.