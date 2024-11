Le PLF-2025 passe l’étape de la Chambre des Représentants

La Chambre des Représentants a adopté, vendredi, à la majorité, le projet de loi de finances (PLF-2025), voté par 171 pour, 56 contre et une seule abstention.

Les orientations générales du PLF visent à maximiser les retombées des stratégies menées sur le processus de développement dans le Royaume et à réaliser un rebond économique substantiel, avec un taux de croissance de 4,6% en 2025 et un taux d’inflation limité à 2%.

Il s’articule autour de quatre priorités: poursuite du renforcement des piliers de l’Etat social, consolidation de la dynamique de l’investissement et de la création d’emplois, poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles et préservation de la soutenabilité des finances publiques.

Lire aussi | PLF-2025 : Vers un système fiscal plus juste et performant ?

Chacune de ces priorités est destinée à agir comme un levier pour consolider la cohésion sociale, immuniser la souveraineté économique et réunir les conditions nécessaires à l’épanouissement des générations futures.

Parmi les mesures sociales prévues, il y a lieu de citer l’augmentation de la part de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) allouée aux collectivités territoriales, passant de 30% à 32%, ainsi que l’amélioration du revenu des salariés grâce à la réduction de l’impôt sur le revenu (IR).

Lire aussi | PLF 2025 : l’emploi en quête d’un nouveau souffle

Un montant exceptionnel de 340 milliards de dirhams (MMDH) est alloué à l’investissement public, en phase avec les projets et ambitions de la prochaine étape. Ainsi, 17,6 MMDH sont alloués au secteur de l’équipement et de l’eau, 11,6 MMDH à l’agriculture et 6,6 MMDH à l’habitat.