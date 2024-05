Lancement officiel du parfum OJAR au Maroc

Le parfum OJAR a récemment fait une entrée remarquée sur le marché marocain. Et c’est dans la boutique de la talentueuse créatrice de bijoux Mimia LeBlanc, alias Miryam Labiad, que le directeur régional des ventes de la marque, Aymen Grouz, a décidé de dévoiler ce parfum.

Une occasion pour marquer l’union entre deux univers artistiques : la parfumerie et la haute joaillerie. Une rencontre entre deux femmes passionnées, chacune experte dans son domaine, célébrant ainsi l’union parfaite entre le monde des parfums et des bijoux.

Le parfum OJAR a récemment fait une entrée remarquée sur le marché marocain, apportant avec lui une fusion captivante de cultures, d’art et de traditions. Fondée par Sheikha Hind Bahwan, cette marque de parfums est bien plus qu’une simple fragrance ; c’est un hommage vibrant à l’art et aux rituels de la parfumerie du Moyen-Orient, ainsi qu’à la riche culture d’Oman.

OJAR incarne une harmonie subtile entre l’Orient et l’Occident, tissant un lien élégant entre héritage et modernité. Conçu comme une déclaration de modernité tout en préservant les valeurs et les rituels traditionnels, ce parfum incarne une harmonie entre les notes anciennes et contemporaines, capturant ainsi l’essence même de la diversité culturelle de la région.

En célébrant le lancement de cette marque emblématique, la boutique de Mimia LeBlanc, également connue sous le nom de Miryam Labiad, a été choisie comme lieu de présentation. Ce choix témoigne de la volonté d’OJAR de s’ancrer dans un environnement qui comprend et apprécie la beauté, l’art et le raffinement.

Ilham Foukala, Fondatrice du centre expert Esthecare explique à cet effet : « Nous avons décidé de faire le lancement du parfum Ojar dans la boutique de Mimia LeBlanc pour créer un lien entre le bijou et le parfum. En effet, les deux créatrices sont des femmes arabes, une spécialisée dans le parfum, l’autre dans la haute joaillerie. Deux grandes passionnées, chacune par son métier, les bijoux et le parfum ».

Mimia LeBlanc explique pour sa part que « Ojar est créé par une femme donc nous restons dans le même environnement, un parfum chic qui représente le rêve. La femme accorde une grande importance quant au choix de ses bijoux et de son parfum, et c’est pourquoi nous avons décidé de collaborer ensemble ».

En effet, en plus de sa dimension culturelle profonde, OJAR est aussi une ode à l’élégance féminine et à l’aspiration au rêve. Étant créé par une femme, ce parfum incarne la sophistication et l’esprit chic tout en conservant une touche de mystère et de raffinement. Il représente un voyage olfactif captivant, invitant chacun à plonger dans un univers sensoriel empli de charme et d’émotion.

Aymen Grouz, directeur régional des ventes de la marque, explique de son côté : « Nous avons beaucoup aimé l’idée de la collaboration avec une marque de haute joaillerie, puisque la création de bijoux est un art comme la création de parfum. Nous avons souhaité créer une certaine synergie entre les deux univers, puisque les bijoux et les parfums se portent et mettent en valeur la personnalité de la personne qui les porte ».

Avec son lancement au Maroc, OJAR fusionne les frontières géographiques et culturelles, offrant ainsi aux passionnés de parfums une expérience sensorielle unique et envoûtante. Le lancement du parfum OJAR au Maroc est une célébration de la richesse culturelle, de l’art et de la créativité. En rendant hommage à l’héritage de la parfumerie du Moyen-Orient et à la culture omanaise, OJAR incarne un pont entre les traditions anciennes et les innovations contemporaines. Ce parfum représente non seulement une fragrance envoûtante, mais aussi un symbole de l’harmonie entre les différentes facettes de l’identité culturelle.

Sur un autre volet, la rencontre a aussi été l’occasion de présenter la dernière collection de Mimia LeBlanc inspirée du Maroc. Une première collection inspirée de l’exceptionnelle essence de la ville de Meknès pour créer la collection marocaine « Bab Al Mansour ». Réalisée à Beyrouth, cette collection rend hommage à l’art traditionnel du zellige, symbole emblématique du design marocain.

De plus, la créatrice a mis en lumière le savoir-faire des artisans marocains de Fès en collaborant avec Amine Benmejdoub pour concevoir un autre modèle marocain intitulé « Al Fihrya », en hommage à Fatima al-Fihriya, fondatrice de la plus ancienne université du monde à Fès.

Ce mariage entre l’artisanat traditionnel marocain et la vision contemporaine de Mimia LeBlanc illustre parfaitement l’intention de la créatrice de préserver et de célébrer l’héritage culturel tout en innovant et en s’adaptant aux tendances modernes.