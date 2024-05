Digital : lancement de RED INNOV

RED INNOV, un nouveau leader émerge sur la scène de l’innovation technologique au Maroc et en Afrique avec la création de sa holding.

Réunissant plusieurs marques et entreprises renommées, RED INNOV consolide son engagement envers l’avancement technologique et l’innovation à travers des initiatives stratégiques et des partenariats de premier plan. La holding RED INNOV regroupe sous une même bannière plusieurs marques et entreprises de renom, chacune apportant son expertise unique dans différents domaines de la technologie numérique. Parmi ces entités figurent RED TIC, RED 360, RED EDU, RED WAN et RED HEALTH, formant ainsi une plateforme d’innovation complète dédiée à repousser les limites de l’industrie et à façonner l’avenir de la technologie en Afrique.

RED TIC, expert en conseil et recrutement en IT et en management, RED EDU, pour l’accompagnement et l’orientation des jeunes talents, RED WAN, pionnier des solutions SD-WAN, et RED HEALTH, dédié à la digitalisation des solutions liées à la santé, sont désormais unis par la vision commune de stimuler l’innovation et de répondre aux défis technologiques.

Pour rappel, RED INNOV participera à la 2e édition du GITEX Africa, qui se tiendra du 29 au 31 mai à Marrakech. « Nous serons aux côtés des entreprises de l’APEBI (Fédération des Technologies de l’Information, de Télécommunication et de l’Offshoring), démontrant ainsi notre engagement envers la croissance technologique en Afrique et notre positionnement en tant que partenaire de choix pour l’innovation numérique à l’échelle mondiale », lit-on dans le communiqué.