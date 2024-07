Pains & Cie double sa capacité de production avec l’extension de son usine

Pains & Cie a inauguré l’extension de son usine, permettant de doubler sa capacité de production. Fondée à la fin de 2015.

La cérémonie a rassemblé employés, clients et amis de l’entreprise. L’événement a été marqué par des discours émouvants et des remerciements chaleureux envers l’équipe de Pains & Cie. Le directeur de l’usine a exprimé sa fierté et sa gratitude : « Nous sommes très fiers et très contents. Nous remercions énormément toute l’équipe de Pains & Cie qui travaille avec nous depuis toutes ces longues années. Sans leur dévouement et leur travail acharné, cette réussite n’aurait pas été possible. »

Lire aussi | Dacia Jogger : sa production a démarré à l’usine Renault de Tanger

L’extension de l’usine représente une avancée majeure pour l’entreprise. En doublant la capacité de production, Pains & Cie peut désormais répondre plus efficacement à la demande croissante de ses produits. Cette expansion reflète la croissance soutenue de l’entreprise et son engagement à fournir des produits de qualité supérieure à ses clients.

Lire aussi | Airbus va racheter certaines activités de Spirit Aerosystems, dont une usine à Casablanca

Les invités ont eu l’occasion de découvrir les nouvelles installations lors d’une visite guidée, mettant en avant les améliorations et innovations mises en place. Avec cette extension, Pains & Cie se positionne pour un avenir prometteur, déterminée à continuer à innover et à améliorer ses processus de production pour offrir des produits de boulangerie de la plus haute qualité.