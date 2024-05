Taptap Send Maroc introduit les transferts bancaires directs

Taptap Send, la start-up spécialisée dans les transferts d’argent internationaux, annonce une nouvelle fonctionnalité pour ses utilisateurs marocains : les transferts bancaires directs.

Jusqu’à présent, l’application Taptap Send permettait aux bénéficiaires de récupérer leurs fonds envoyés via les agences Cashplus et Wafacash grâce au service « cash collect ». Désormais, les utilisateurs peuvent effectuer des transferts d’argent directement vers les comptes bancaires marocains. Cette innovation, développée en collaboration avec des acteurs locaux, sera disponible dès début avril 2024. Les principales banques marocaines telles que BOA, Attijariwafa bank, CIH, Banque Populaire, CFG, et bien d’autres, sont incluses dans ce nouveau service, permettant ainsi les transferts vers ces institutions bancaires.

Lire aussi | Du nouveau pour l’autoroute Guercif-Nador

« Le processus est simple : il suffit de disposer du RIB du destinataire au Maroc pour lui transférer des fonds via notre application. Ces fonds sont généralement disponibles sous 24 à 48 heures, selon les banques », explique Soufiane Marhraoui, Directeur de Taptap Send Maroc.

Cette nouveauté élimine la nécessité pour les bénéficiaires de se déplacer en agence pour retirer leur argent, répondant ainsi encore mieux aux besoins des consommateurs. En outre, Taptap Send a constaté que certains utilisateurs souhaitent transférer une partie de leur salaire en euros pour constituer un patrimoine au Maroc ou réaliser des achats immobiliers.

Lire aussi | Trois startups marocaines prêtes à s’illustrer à l’international

« Cette nouvelle solution permet aux détenteurs de comptes bancaires marocains d’alimenter leurs comptes en dirhams depuis l’étranger en quelques clics », ajoute Nouha Maazouzi, Growth Manager chez Taptap Send.

L’un des avantages majeurs de ce service est l’absence de frais de transfert, un atout que peu de concurrents offrent. « Nous proposons des taux de change avantageux et des transferts sans frais grâce à notre modèle 100 % digital », précise Soufiane Marhraoui. Taptap Send n’ayant pas d’agences physiques, est capable de maintenir des coûts bas pour ses utilisateurs.

L’entreprise travaille également à introduire, dans un futur proche, des transferts bancaires instantanés, permettant aux fonds d’apparaître sur les comptes des bénéficiaires en quelques minutes.

Lancée en 2021, Taptap Send est une plateforme internationale de transfert d’argent numérique. Elle permet d’envoyer de l’argent depuis les États-Unis, le Canada, l’Europe, le Royaume-Uni, et les Émirats Arabes Unis vers des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. Taptap Send a connu une croissance rapide au Maroc, atteignant des dizaines de milliers d’utilisateurs en quelques mois seulement.