Trois startups marocaines prêtes à s’illustrer à l’international

Trois startups marocaines prêtes à conquérir la scène internationale ! Lors de la dernière édition d’Endeavor Morocco, elles ont été choisies pour représenter le Maroc.

« Nous avons organisé les Local Selection Panel pour choisir le champion marocain qui représentera notre pays aux International Selection Panels de Nairobi, Dublin, et Miami cette année », déclare Ilan Benhaim, Chairman d’Endeavor Maroc. Selon ce dernier, c’est après une série d’entretiens rigoureux que trois candidats ont été retenus pour faire partie de ces sélections.

« Devant des binômes de 6 panélistes, les trois startups ont présenté pendant une heure leur vision, leurs réalisations, et leurs objectifs. C’est la première fois depuis 2017 que les Local Sélections ont lieu au Maroc et il me tenait à cœur de remettre les standards internationaux en place », se réjouit le président d’Endeavor Maroc.

Et d’expliquer : « Pour maximiser les chances d’obtenir un candidat validé à l’international, j’ai voulu que le niveau des sélections soit très élevé. Les candidats ont donc été évalués par des entrepreneurs Endeavor égyptiens et des dirigeants marocains aux parcours particulièrement exemplaires, qui ont examiné leur potentiel de croissance, leur stratégie commerciale, et leur leadership. Et devinez quoi ? Les 3 startups candidates ont été sélectionnées pour représenter le Maroc aux prochaines sélections internationales ! »

Il s’agit entre autres de VelyVelo (spécialiste dans les vélos électriques), de YoLa Fresh (commercialisation de légumes et fruits frais), et de Kinetix (Gaming).

Pour rappel, Endeavor Morocco est un bureau affilié d’Endeavor Global, qui est une organisation internationale d’entrepreneurs, pour les entrepreneurs créée en 1997. La structure s’est donné pour mission la stimulation de l’Entrepreneuriat à Fort Impact.