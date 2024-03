Air Canada élargit son programme de vols vers le Maroc

Air Canada, la plus grande compagnie aérienne au Canada, a annoncé via son compte X l’expansion de son programme de vols entre l’aéroport Mohammed V de Casablanca et l’aéroport international Pierre Eliott Trudeau de Montréal.

« À partir du 16 juin 2024, Air Canada exploitera 6 vols par semaine sur cette liaison, en utilisant l’avion Airbus A330-300 d’une capacité pouvant aller jusqu’à 295 passagers. Le transporteur national propose 3 classes de cabine : la Classe Signature, l’Économie Premium et l’Économie », poursuit la même source.