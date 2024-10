BANK OF AFRICA lance le programme « Capacity Impact »

BANK OF AFRICA a officiellement lancé son premier programme régional de renforcement des capacités intitulé « Capacity Impact ».

Ce programme s’inscrit dans le cadre des initiatives de la Chaire Panafricaine de Durabilité et Finance à Impact, créée en partenariat avec des institutions académiques marocaines de renom telles que l’Université Cadi Ayyad, l’Université Euro-méditerranéenne de Fès, et plusieurs autres grandes universités et écoles du pays.

Lire aussi | Facilité de financement de 70 millions d’euros de la BAD à Bank of Africa Maroc pour promouvoir le commerce africain

Destiné aux entreprises et aux institutions publiques, le programme Capacity Impact vise à doter les acteurs régionaux des compétences et des outils nécessaires pour intégrer les principes de durabilité et d’impact positif dans leurs stratégies et opérations. Des experts issus des milieux institutionnels, académiques et professionnels animeront les formations afin de promouvoir l’innovation sociale et environnementale, tout en renforçant la résilience économique et la performance environnementale des opérateurs.

Lire aussi | Paiement électronique: BANK OF AFRICA lance Apple Pay

Ouvert à toutes les catégories d’entreprises et d’institutions intéressées par la transition vers une économie plus durable, ce programme répond à des objectifs ambitieux tels que l’accompagnement des institutions dans l’élaboration de politiques de croissance inclusive et la création d’un réseau d’experts en durabilité. Ce programme sera déployé dans toutes les régions du Maroc, consolidant ainsi le rôle central de BANK OF AFRICA dans le soutien au développement économique durable à l’échelle nationale et régionale.