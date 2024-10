La CGEM va à la rencontre des opérateurs marocains installés au Canada

Une délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en visite de travail au Québec, a rencontré à Montréal, des opérateurs marocains installés au Canada.

Cette rencontre, qui s’est déroulée lundi soir en présence de l’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a été l’occasion de mettre en avant les grands chantiers ouverts au Royaume ainsi que les opportunités d’affaires et d’investissement qui y sont offertes.

Intervenant à cette occasion, le président de la CGEM, Chakib Alj, a souligné l’importance de mettre à profit l’expertise des entrepreneurs établis au Canada pour contribuer à l’accélération du développement socio-économique du Maroc, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI.

M. Alj a également mis en avant les réalisations du Maroc en matière d’infrastructures, d’innovation et de climat des affaires, outre les progrès accomplis dans les énergies renouvelables et l’industrie automobile et aéronautique.

« C’est véritablement le moment d’investir au Maroc, d’autant plus à la lumière des opportunités que va offrir l’organisation de la Coupe du monde 2030 », a affirmé le président de la CGEM, qui a relevé le dynamisme de la communauté marocaine établie à l’étranger.

De son côté, Mme Otmani a noté que la visite de la délégation de la CGEM constitue une opportunité de consolider davantage les relations économiques entre le Maroc et le Québec d’une part et entre le Royaume et le Canada en général.

La diplomate a aussi rappelé la haute sollicitude dont le Souverain entoure les membres de la communauté marocaine à l’étranger, soulignant que SM le Roi a souligné l’importance de porter une attention particulière aux investissements et aux initiatives de cette communauté.

Cette rencontre a été l’occasion pour les entrepreneurs marocains installés au Canada de s’enquérir des opportunités d’investissement au Royaume, du rôle clé du Maroc en tant que porte d’entrée vers l’Afrique et du cadre législatif régissant les investissements.

La délégation de la CGEM effectue une tournée au Québec pour explorer les opportunités de renforcement des liens économiques entre le Maroc et la province canadienne.

Au programme de cette visite co-organisée par le Conseil du patronat du Québec, figurent des rencontres avec des acteurs économiques et des visites d’entreprises opérant notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de l’agroalimentaire et de l’intelligence artificielle.

Outre le président Chakib Alj, la délégation CGEM comprend Ghita Lahlou, Vice-Présidente de la CGEM, Abdou Diop, membre du Bureau de la CGEM, Rafik Lahlou, Président du Conseil d’Affaires Maroc-Canada ainsi que divers opérateurs économiques issus de plusieurs secteurs.