Qatar Airways, première compagnie à fournir la connexion Starlink à ses passagers

Dans une première, Qatar Airways a permis aux passagers du vol Doha-Londres, mardi 22 octobre, de bénéficier du service Starlink de connexion Internet satellitaire, ce qui ouvre une nouvelle page dans l’histoire mondiale de l’aviation.

Grâce à l’utilisation de satellites avancés et à son expérience dans les opérations spatiales, le service Starlink offre un accès internet mondial, y compris dans des régions éloignées et au-dessus des océans, où les connexions cellulaires et le Wi-Fi traditionnel ne sont pas disponibles, a expliqué la compagnie aérienne dans un communiqué.

Lire aussi | Airbus: la RAM a-t-elle raison d’aller voir ailleurs?

Qatar Airways devient ainsi la première et la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord à fournir à ses passagers une connexion internet sans fil haut débit via Starlink, caractérisée par une faible latence.

La compagnie a dépassé ses objectifs initiaux qui étaient d’équiper trois avions avec le service Starlink. Elle prévoit désormais d’installer cette technologie sur douze Boeing 777-300 d’ici 2025, un an avant la date prévue, et envisage de l’étendre à la flotte d’Airbus A350 à l’été 2025.

Lire aussi | Une ligne directe Rabat-Jeddah/Médine inaugurée

Le service Starlink, qui bénéficie d’une constellation de quelque 6.000 satellites opérés par sa société mère « SpaceX », permet aux passagers de regarder des vidéos en streaming, d’envoyer des messages et de passer des appels via Wi-Fi sur plusieurs appareils. Qatar Airways affirme que ce service sera opérationnel de la porte d’embarquement à la porte de débarquement sans frais supplémentaires.