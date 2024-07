Arabie Saoudite: Abderrazzak Hamdallah signe à Al-Taawoun

L’attaquant marocain Abderrazzak Hamdallah s’est engagé avec le club saoudien d’Al-Taawoun, afin de renforcer les rangs du club de première division saoudienne de football.

Le buteur d’Al Ittihad Djeddah est attendu cette semaine à Al Qassim pour finaliser son transfert, selon le journal saoudien « Arriyadia », ajoutant qu’il effectuera la traditionnelle visite médicale au centre du club avant de signer son contrat et d’être présenté officiellement aux médias.

Arrivé à Al Ittihad Djeddah en 2022, l’ancien attaquant de l’Olympic Safi a participé à 88 matches sous les couleurs Jaune et Noir et inscrit 68 buts. Il a remporté le championnat saoudien à deux reprises en plus d’une Coupe d’Arabie Saoudite.

Hamdallah avait déjà joué pour les clubs norvégien de Aalesunds FK, chinois de Guangzhou FC, qataris d’El Jaish et d’Al-Rayyan SC et saoudien d’Al-Nassr.