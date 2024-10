Un haut responsable du Hamas est arrivé mercredi à Moscou pour discuter de « l’arrêt » de la guerre avec Israël dans la bande de Gaza et des efforts en vue de l’unité des Palestiniens, a indiqué à l’AFP une source du mouvement islamiste.

Moussa Abou Marzouk, conseiller et négociateur du Hamas basé au Qatar, doit s’entretenir avec des responsables russes des « moyens d’arrêter l’agression et la guerre sur Gaza et dans la région » et des efforts de la Russie en vue de réaliser l’unité entre les différentes factions palestiniennes, a précisé cette source sous couvert d’anonymat.

Cette visite intervient alors que le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est lui aussi en Russie, à Kazan, pour le sommet des Brics.

Plusieurs pays participants ont appelé mercredi à l’arrêt des combats au Moyen Orient. La guerre, déclenchée à Gaza par l’attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, s’est étendue au Liban où l’armée israélienne intensifie son offensive contre le Hezbollah, allié du Hamas.

Moussa Abou Marzouk, membre du bureau politique du Hamas, est considéré comme un pragmatique au sein de la direction du mouvement islamiste palestinien dans les négociations – actuellement au point mort – sur un arrêt des combats à Gaza.

Le territoire palestinien est depuis 2006 sous le contrôle du mouvement islamiste qui y a chassé l’année suivante le parti rival du Fatah de M. Abbas, au pouvoir en Cisjordanie occupée.

Challenge (avec AFP)