Parc industriel intégré d’Agadir. Un nouveau projet automobile bientôt en lice

Quelques mois après le lancement de la troisième tranche du Parc industriel intégré d’Agadir, cette zone industrielle qui s’étend sur quelques centaines d’hectares s’apprête à accueillir un nouvel équipementier automobile.

Ce projet qui vient diversifier la nature des activités industrielles implantées à la capitale du Souss, est porté par la société CADOZAT SARL. Connue jusqu’à présent par les marques de véhicules légers et poids lourds qu’elle commercialise dans les villes d’Agadir et Ouarzazate (Isuzu, Opel, Chevrolet, DAF et la marque chinoise Karry), ce concessionnaire multicartes, franchit ainsi le pas de l’industrialisation en se lançant dans la production d’équipements pour véhicule et notamment les bennes et remorques pour poids lourds.

Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 60 millions de dirhams pour sa première phase, ce nouveau projet devra permettre la création de plusieurs dizaines d’emplois directs. Des emplois qui viendront s’ajouter aux trois mille annoncés par l’allemand Leoni à horizon 2026 pour son futur site à Agadir et qui augurent un développement louable du secteur automobile à la région Souss-Massa.

Rappelons que CADOZAT SARL est une PME familiale contrôlée par la famille Amgoune qui revendique un chiffre d’affaires d’une cinquantaine de millions de dirhams réalisé entre ses deux showrooms actuels situés à Agadir et Ouarzazate.