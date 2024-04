AML: Bank of Africa joue la carte de la conformité bancaire

La Compagnie de Transports au Maroc (CTM) annonce le rachat de la participation majoritaire de Bank of Africa (51%) dans la compagnie de transport maritime Africa Morocco Link (AML). Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

La compagnie de transports au Maroc (CTM) a récemment annoncé, à la surprise de tous, le rachat de la participation majoritaire de Bank of Africa dans la compagnie de transport maritime Africa Morocco Link (AML).

Lire aussi | Bank of Africa prépare une nouvelle extension en Afrique

La réalisation effective de l’opération est soumise à l’obtention des autorisations des autorités compétentes. La transaction entre Bank of Africa et CTM, deux entités appartenant à O Capital Group détenu par Othman Benjelloun, permettra de poursuivre le développement d’AML en s’appuyant sur l’expertise de CTM en matière de transport de passagers et de marchandises.

Démarche de conformité

Pour comprendre cette opération surprise, l’une de nos sources proches du dossier nous révèle que cette décision de Bank of Africa est une démarche de conformité à la réglementation bancaire. « La banque ne doit pas détenir plus de 25% dans une activité hors activité bancaire plus de 3 ans », expliquant que « la banque est majoritaire dans AML depuis 8 ans ».

Lire aussi | Bank of Africa finance le plan développement de Dislog Group Health Care

Pour rappel, AML est le fruit du partenariat entre la société grecque Attica Holdings S.A. (« Attica Group »), premier opérateur de ferries en Méditerranée orientale et BMCE Bank of Africa, un groupe bancaire marocain et panafricain de premier plan. Elle opère entre le Maroc et l’Espagne offrant jusqu’à 11 traversées par jour du port de Tanger-Med au port d’Algésiras en assurant des services de transport fiables et de haute qualité pour passagers, véhicules privés et camions.