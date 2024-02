Bank of Africa prépare une nouvelle extension en Afrique

Bank of Africa prépare une nouvelle expansion. Dévoilée lors d’une réunion stratégique avec les hauts cadres de la Banque, cette nouvelle opération d’expansion concerne le continent africain, apprend-on d’une de nos sources.

En tant que première entité bancaire marocaine à s’installer sur le marché de l’Afrique subsaharienne en 1989, le Groupe d’Othman Benjelloun a fait de l’Afrique une priorité stratégique de son développement. Installé dans presque une vingtaine de pays, BOA depuis quelques années s’est inscrit davantage dans une véritable approche panafricaine. Insufflé depuis 2007, la banque a su renforcer son maillage avec de multiples acquisitions et des expansions géographiques. Aujourd’hui, BOA dispose d’un réseau de près de 1 358 agences en Afrique, et se positionne en tant que deuxième groupe panafricain en termes de couverture géographique sur le continent.

Fidèle à son ton de croissance, le groupe pour cette année 2024 poursuit ses objectifs de développement sur le continent. C’est ce que nous apprenons à la suite d’une notification de source sur qui nous a été parvenue. « Le président de Bank of Africa (BOA), Othman Benjelloun a réuni l’intégralité des hauts cadres du groupe (Maroc et Afrique), ce 14 février au Sofitel de Rabat, apprend-on de source bien informée ».

Après nos investigations, une autre source au sein d’une filiale de la banque nous confirme ces propos et nous explique qu’il s’agit du lancement d’une autre opération d’expansion dans certains pays d’Afrique. « Il est question de renforcer la présence de la banque en Afrique », précise notre seconde source.

L’expertise bancaire marocaine en Afrique !

« À l’heure actuelle, le secteur bancaire marocain s’érige en partenaire crédible et fortement engagé en faveur du développement des économies africaines, comme en témoigne la progression encourageante du poids des banques marocaines en Afrique, en matière d’intermédiation financière (mobilisation de l’épargne, octroi de crédits, …) et de montage financier au titre des grands projets de développement économique et social des pays partenaires », souligne une note de la Direction des Études et Prévisions financières (DEPF).

Intitulée « Le positionnement du secteur bancaire marocain en Afrique : réalité et perspectives de renforcement », cette analyse couvre la période allant de 2009 à 2020.

En termes de chiffres, la part du secteur bancaire dans les flux cumulés des IDE marocains en Afrique a atteint 52,2% du total sur la période 2007-2020, avec un volume d’investissement de 17,5 milliards de dirhams. Les implantations des banques marocaines dans le continent sont surtout concentrées en Égypte (30,5%), en Côte d’Ivoire (19,4%) et au Sénégal (12%).