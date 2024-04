JO 2024: Les Lionnes de l’Atlas à 180 minutes d’écrire l’histoire

Ce vendredi, les Lionnes de l’Atlas affronteront la Zambie dans le cadre du quatrième tour des éliminatoires africaines pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Une opportunité unique se présente pour l’équipe marocaine de football féminin de se qualifier pour la première fois au tournoi olympique.

L’équipe nationale entamera la manche aller de cette double confrontation décisive au Stade Levy Mwanawasa à Ndola, en Zambie. Un résultat positif à l’extérieur permettrait aux Lionnes de prendre une option sur la qualification, en vue du match retour prévu le 9 avril au Complexe sportif Prince héritier Moulay El Hassan à Rabat.

Après avoir réalisé un sans-faute lors des qualifications précédentes, avec des victoires à l’aller et au retour contre la Namibie (2-0, 2-0) et la Tunisie (2-1, 4-1), les Lionnes de l’Atlas sont désormais à seulement 180 minutes des JO de Paris 2024. Une opportunité historique pour le football féminin marocain qui s’affirme de plus en plus sur la scène continentale et internationale.

Effectif talentueux

Pour accéder au tournoi olympique de football féminin, les footballeuses marocaines devront se défaire de la Zambie, afin de rejoindre les États-Unis, l’Allemagne et l’Australie dans un groupe B relevé.

Guidées par un effectif talentueux, comprenant des joueuses expérimentées telles qu’Ibtissam Jraidi, Khadija Errmichi, Ghizlane Chebbak et Fatima Tagnaout, ainsi que Rosella Ayane, les Lionnes de l’Atlas visent une qualification historique. Ces joueuses ont déjà fait leurs preuves en remportant la médaille d’argent lors de la Coupe d’Afrique des nations 2022 et en participant au Mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, atteignant les huitièmes de finale.

Malgré la résistance attendue de la Zambie, qui a remporté leurs deux derniers affrontements et vise également une qualification olympique après sa participation aux Jeux de Tokyo 2020, les Lionnes de l’Atlas sont déterminées à décrocher leur billet pour Paris 2024. Cette rencontre promet d’être intense alors que le football féminin marocain continue de briller sur la scène mondiale.