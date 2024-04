UIR: 681 MDH pour le financement de l’hôpital universitaire et des bâtiments d’enseignement

Le financement de l’hôpital universitaire et des bâtiments d’enseignement de l’Université internationale de Rabat (UIR) a franchi une étape avec la signature d’un contrat de prêt. Ce contrat de prêt, d’un montant de 681 millions de dirhams, a été signé par la filiale « Foncière Hospitalière » de l’UIR.

Ce prêt à long terme est destiné à soutenir la construction d’un hôpital universitaire, de deux bâtiments d’enseignement, d’un centre de simulation médicale et d’un centre de recherche en sciences de la santé. Il s’inscrit dans le cadre du développement de l’UIR, notamment de son Pôle Santé.

Avec un coût total estimé à 1,6 milliard de dirhams, ce projet vise à renforcer l’offre de formation en sciences de la santé et l’offre de soins dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. Il permettra d’accueillir plus de 4 500 étudiants dans différentes spécialités médicales et paramédicales.

La signature de ce contrat de prêt a été marquée par une cérémonie à Rabat, en présence des actionnaires de l’UIR, des membres de la présidence de l’université, des doyens et des professeurs de médecine rattachés au Pôle Santé, ainsi que des représentants du consortium prêteur composé de la Banque Centrale Populaire, de la Banque Populaire Rabat Kénitra et de CIH BANK.

Fin des travaux prévue pour fin 2025

La construction de l’hôpital universitaire de l’UIR viendra compléter l’offre de formation de l’université, qui figure parmi les meilleures au niveau international. Cet hôpital, prévu pour ouvrir ses portes fin 2025, devra accueillir 20 000 patients avec 200 000 consultations par an.

Cette nouvelle structure hospitalière répondra aux besoins des habitants de Rabat, Salé et Kenitra, et offrira 47 spécialités, dotées d’un plateau technique de grande valeur. L’objectif est de devenir une structure de soins d’excellence, avec une place importante accordée à l’innovation et la recherche.