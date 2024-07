Rabat-Salé-Kénitra : l’offre de santé se renforce dans la région

L’offre de santé au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra s’est renforcée à travers la mise en service récente de quatre centres de santé urbains de premier et de deuxième niveau. Un lancement qui intervient en application des Hautes Instructions Royales et qui vise la mise en œuvre d’une réforme radicale et profonde du système national de santé.

Dans le détail, il s’agit du centre de santé urbain Akkari (de niveau I) et du centre de santé urbain de Sidi Fatah (niveau II), situé dans le périmètre territorial de l’arrondissement Hassan. Par ailleurs, au niveau de l’arrondissement Yacoub Al-Mansour, il a été procédé également au lancement des services du centre de santé urbain Al Masjid (de niveau I) et celui d’El Melk (de niveau II).

Lire aussi | Coût, capacité, taux d’avancement, mise en service… Tout savoir sur le port Dakhla Atlantique

Toujours est-il que la mise en service de ces centres s’inscrit dans la continuité de la mise en place de l’infrastructure de santé publique, notamment en ce qui concerne la construction, la réhabilitation et l’aménagement des établissements de soins de santé de proximité, outre le renforcement et l’amélioration de la prestation sanitaire au niveau de la région, selon le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Lire aussi | Veolia cède Lydec à la Société régionale multiservices Casablanca-Settat

De quoi permettre à une population de près de 80 000 personnes d’avoir accès aux services de santé de base, notamment les consultations médicales générales, le suivi de la santé maternelle et infantile et le traitement des maladies chroniques. Cette même population bénéficiera également des services infirmiers, des programmes de sensibilisation à la santé, à la santé scolaire et à la santé des jeunes. À noter que le ministère a mobilisé des ressources humaines qualifiées (plus d’une cinquantaine de personnels médicaux, infirmiers et administratifs)