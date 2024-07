Le nouveau Mahindra XUV300 débarque au Maroc

Importateur de la marque Mahindra au Maroc, Comicom a annoncé depuis peu le lancement du XUV300. Un SUV compact, animé par un bloc essence de 110 chevaux et bien loti en matière d’équipements de confort et de sécurité, qui mise aussi sur sa grille tarifaire plutôt attractive pour séduire la clientèle.

Si l’on en croit Mohamed El Kassimi, «ce lancement représente le début d’un nouveau chapitre pour Mahindra au Maroc, marqué par l’innovation et le renouveau de la marque. Nous sommes impatients de poursuivre ce voyage, en proposant des SUV performants et suréquipés répondant aux besoins uniques de nos clients». Et le Chef du département marketing et commercial Mahindra chez Comicom d’ajouter : «le XUV300 est une preuve de cet engagement envers notre clientèle, et nous sommes ravis de participer à cette étape significative».

Lire aussi | Distribution automobile : KMG Auto tisse sa toile à El Jadida

Esthétiquement, ce SUV hérite d’un design bien dans l’air du temps. Petit détail, il étrenne le nouveau logo de Mahindra, au look plus élégant et contemporain selon la marque. Il va sans dire l’accueil à bord est de bonne facture et que les éléments de confort ne manquent vraiment pas. On recense, entre autres, un écran tactile de 17,78 cm, un système Keyless (ouverture sans clé), une caméra de recul avec indicateur de passage des roues, des radars de stationnement avant, des commandes au volant avec Bluetooth, un régulateur de vitesse, une sellerie en cuir, un toit ouvrant… De quoi garantir un bon niveau de confort et de commodité pour les occupants.

Lire aussi | Voitures neuves : le marché maintient timidement son cap à fin juin

Sous le capot, on retrouve un 1,2 litre essence de 110 chevaux animé par une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Un attelage mécanique qui permet à cet engin d’offrir, selon la marque, une conduite confortable. Les équipements de sécurité active et passive sont de la partie, à savoir six airbags, l’ABS et l’EBD, l’ESP… Rappelons que le XUV300 a décroché 5 étoiles aux crashs-tests du Global NCAP’s, assorti d’une note de sécurité enfant de 4 étoiles. Toujours est-il que le XUV300 est disponible en cinq couleurs, savoir «Red Rage», «Aqua Marine», «White Everest», «Black Napoli» et «Grey Galaxy».

Prix de lancement