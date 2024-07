Stellantis compte acquérir la participation d’Al Mada dans Sopriam

«Stellantis Europe S.p.A.» entend prendre le contrôle exclusif de la société «Sopriam S.A.», distributeur des marques Peugeot, Citroën et DS, et de sa filiale «Société Générale d’Automobiles SARL». Tel est le projet de concentration économique qui a été notifié récemment au Conseil de la Concurrence.

Rappelons que «Stellantis Europe S.p.A.» une société de droit italien, est une filiale du groupe Stellantis dont la maison mère est Stellantis N.V., société de droit hollandais. Aussi, le groupe Stellantis est un conglomérat automobile résultant de la fusion entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et le Groupe PSA. A ce jour, ce géant automobile dispose de 14 marques, dont cinq issues de PSA (Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot et Vauxhall) et neuf de l’Italo-Américain FCA (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati et RAM).

«Sopriam S.A.» est une société anonyme de droit marocain, détenue par Al Mada, et ayant son siège social sis 125 Boulevard Moulay Slimane à Ain Sebaa à Casablanca. Elle est spécialisée dans le secteur de la distribution automobile et de pièce de rechange. Au regard du communiqué publié le 5 juillet dernier par le Conseil de la Concurrence sur son site web, les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations dans un délai de 10 jours, soit jusqu’au 15 juillet courant.