Le Fiat Doblò s’offre un petit coup de fraîcheur

Fiat Maroc vient fraîchement d’annoncer le lancement du tout nouveau Fiat Doblò. Un modèle qui se distingue, outre quelques petits ajouts cosmétiques, par son espace généreux et sa flexibilité bien adaptée aux besoins de chacun.

«Le lancement du nouveau Fiat Doblò marque une étape passionnante pour Fiat au Maroc. Ce véhicule, alliant modernité, flexibilité et sécurité, répondra parfaitement aux attentes de nos chers clients», a déclaré Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc. Faut-il souligner que le nouveau Doblò sera disponible en 2 versions, à savoir «Standard» et «Fantasia». Dans le détail, la version «Standard» est équipée en série de fenêtres électriques avant, de 2 portes coulissantes, de 2 fenêtres dans la rangée 3, d’un siège confort pour le conducteur, d’un siège passager pliable, de phares LED verts, d’un frein de stationnement électrique, de la climatisation manuelle, d’une banquette arrière 1/3-2/3, d’airbags (conducteur, passager et latéraux), d’un régulateur de vitesse, d’un limiteur de vitesse (SL/CC) avec alerte ‘pause-café’, ainsi que de capteurs de stationnement arrière.

Quant à la version «Fantasia», elle est équipée (en plus de la version standard) de barres de toit, de jantes alu 6’’, de feux antibrouillards, d’un écran tactile 10’’, d’une climatisation automatique bizone, de 4 fenêtres automatiques, de rétroviseurs extérieurs électriques chauffants, d’une Magic Window, de vitres arrières teintées, de 3 sièges individuels à l’arrière, d’un volant en cuir chauffant, de coques de rétroviseurs noires métallisées, d’une plaque de protection inférieure sur le pare-chocs avant et des poignées de porte couleur carrosserie.

Esthétiquement, le Doblò bénéficie d’un nouveau style à l’avant, avec de nouveaux phares lui conférant une identité visuelle plus affirmée, et d’un nouveau logo à l’arrière. Les intérieurs ont été rénovés avec un nouveau design pour le volant; de même que de nouveaux tissus de siège font leur apparition.

En matière d’équipement de confort et de sécurité, l’engin est doté des dernières technologies de connectivité et multimédia. Il est notamment équipé d’une radio tactile de 10 » qui améliore l’expérience de conduite en combinaison avec la caméra de recul. De plus, la radio est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Sous le capot, les deux versions sont animées par un bloc 1,5 l BlueHDi 100HP associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses. Le nouveau Fiat Doblò sera disponible dans l’ensemble du réseau de la marque au Maroc.