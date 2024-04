UIR: Nicolas Arnaud nommé Doyen du Collège Management et Directeur Général de Rabat Business School

L’Université Internationale de Rabat (UIR) a annoncé aujourd’hui la nomination de Nicolas ARNAUD au poste de Doyen du Collège Management et Directeur Général de Rabat Business School (RBS), à compter de septembre 2024. Cette nomination marque une étape importante dans le développement stratégique de l’UIR et de sa branche dédiée à la gestion des affaires.

Nicolas ARNAUD, professeur émérite en Management et Stratégie, apporte une riche expérience dans le domaine de l’enseignement supérieur. Doté d’un doctorat en Sciences de Gestion et d’une Habilitation à Diriger des Recherches, il a occupé divers postes de responsabilité au sein d’institutions renommées telles que Sciences Po Rennes, l’Université d’Angers et l’école Audencia.

Sa mission principale sera de mettre en place un plan de développement stratégique pour Rabat Business School, en cohérence avec la Vision « UIR 2035 ». Cette vision ambitieuse vise à accueillir environ 41 000 étudiants sur les futurs campus de l’UIR à travers le Royaume d’ici 2035.

Nicolas ARNAUD s’engage à promouvoir l’excellence académique et à renforcer le rayonnement de Rabat Business School. Il compte poursuivre la dynamique initiée par son prédécesseur, Olivier APTEL, qui a permis à RBS de se classer parmi les meilleures Business Schools du monde selon le Financial Times.

En parallèle, Olivier APTEL rejoindra la Paris School of Business en qualité de Directeur Général et de Doyen, poursuivant ainsi son engagement pour le développement de l’enseignement et de la recherche dans les Business Schools à travers le monde.

La nomination de Nicolas ARNAUD constitue une opportunité majeure pour Rabat Business School de consolider sa position en tant qu’institution de référence dans le domaine de la gestion des affaires au Maroc et en Afrique.